Marcelo Tinelli viajó a México con sus hijos: "Háblenme de felicidad"

A principios de marzo y luego de varias semanas cargadas de preparativos, Micaela Tinelli armó las valijas y viajó a Tijuana, México, para reencontrarse con el futbolista Lisandro "Licha" López, su pareja hace tres años. Y aunque desde que el jugador fue trasladado al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente decidió ir a venir para no abandonar sus proyectos laborales en la Argentina, la distancia se siente. Por este motivo Marcelo Tinelli quiso ir a visitarla antes de su regreso a la pantalla chica, acompañado por sus otros hijos.

"Háblenme de felicidad", escribió el conductor de ShowMatch en sus redes junto a una imagen en la que se lo ve con sus hijos Micaela y Candelaria -fruto de su matrimonio con Soledad Aquino-, Francisco -de su relación con Paula Robles- y Lorenzo, el hijo que tiene en común con Guillermina Valdés. "Llegamos a Tijuana a visitar a Mica. Se la extrañaba a Tuta", agregó.

La única integrante del clan que no pudo formar parte del viaje fue Juanita, quien según reveló el "Cabezón" tiene ganas de instalarse en el exterior para desarrollar su carrera como modelo.

Si bien suele empezar sus temporadas televisivas en abril o mayo, este año Marcelo está más relajado, aunque eso no significa que no esté trabajando constantemente para su regreso a la pantalla. Sin embargo, como está confirmado que el debut de ShowMatch será a fines de junio, puede disfrutar de unas vacaciones familiares sin tener que apurarse por las fechas.

"Voy a volver en El Trece con un gran programa. Un big show, como siempre hacemos. Estamos viendo algunos formatos, estamos evaluando también un Bailando para profesionales que está muy bueno. Vamos a volver en el segundo semestre con un formato muy bueno", anunció semanas atrás sobre su futuro laboral y confirmó que seguirá apostando a la competencia de baile, a pesar de que el año pasado lo daba como un ciclo cumplido.

Según trascendió, el formato elegido sería similar All Together Now, de la BBC, que es un concurso en el que diferentes cantantes se miden ante un público de 100 personas especialistas en el tema y tuvo éxito en varios países. Un detalle no menor es que, a pesar de que va a empezar a mediados de año, el ciclo terminará en noviembre porque el conductor tiene pensado viajar al Mundial de fútbol.

A raíz del Mundial de Qatar que se realizará a fin de año, expuso los cambios que podría sufrir su ciclo. "Ir a Qatar significaría terminar un poquito antes el programa porque el Mundial arranca en noviembre. Por supuesto que me encantaría estar ahí alentando a la Selección argentina. Sería uno de mis sueños y si se pudiera hacer el programa, más todavía, pero sino, estar como un hincha más alentando a la Selección argentina", manifestó y señaló que Lionel Messi será el jugador más destacado. "Me gustaría ir con toda mi familia. Llevar a todos los chicos. De hecho, ya estuve viendo algunos lugares, algunas casas de siete cuartos. Casas gigantes porque somos muchos. Digo ‘a ver si por ahí vamos todos a Qatar’. Me gustaría llevarlos a todos", explicó.