Rebel Wilson vuelve a la escuela secundaria con Senior Year, una nueva comedia de Netflix

El punto de partida podría ser un drama. Sin embargo, con Rebel Wilson como protagonista, Senior Year promete ser una comedia popular en Netflix. La historia se centra en la vida de Stephanie Conway, una porrista que a principios de la década del 2000 era la chica más popular de su escuela, con un gran grupo de amigos y un novio que hacen que todas las demás chicas quisieran ser como ella. Sin embargo, todo cambia a partir de un accidente.

En una de las presentaciones con el grupo de animadores, la protagonista cae al piso desde varios metros de altura, motivo por el que queda en coma durante 20 años. Pero al despertar, no solo deberá asimilar el paso del tiempo, sino que se propone retomar su vida desde el punto en el que dejó de estar consciente. De regreso a la escuela secundaria, protagonizará escenas hilarantes con el objetivo de recuperar la popularidad de la que gozaba.

"A pesar de tener casi 40 años de edad, Stephanie Conway decide enfrentarse a su vieja escuela Harding con una nueva generación juvenil que no la recibirá tan favorablemente como ella espera, pues tal parece que sus años de popularidad han llegado a su fin, sin embargo, volverá a encontrar un lugar seguro en el escuadrón de porristas aunque no regrese como su viejo rol de capitana", reza la sinopsis de la película dirigida por Alex Hardcastle y guionada por Brandon Scott que llegará a la plataforma el 13 de mayo.

Por su parte, Wilson celebró la presentación del tráiler oficial de la película en las redes. "Prepárate para ir a la secundaria… ¡De nuevo! Estoy muy emocionada de compartir el tráiler de mi nuevo filme ‘Senior Year'", manifestó la actriz que estará acompañada por Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Avantika Vandanapu, Mary Holland, Chris Parnell y Alicia Silverstone, entre otros.

Hace tiempo que Wilson se sometió a un importante cambio de imagen en el que perdió peso. Y en la última gala de los premios BAFTA, en la que ofició de maestra de ceremonia, hizo referencia a su transformación. "Puede que mi aspecto sea un poco diferente al de la última vez que me vieron aquí", señaló y aseguró que con su nueva silueta esperaba seducir a Robert Pattinson, el protagonista de The Batman, y para conseguir más propuestas como actriz.

Como muchos cuestionaron la apertura de su discurso, salió a dar explicaciones días más tarde. "Cuando eres un comediante, utilizas las cosas de tu físico a tu favor, y yo he utilizado el hecho de ser una chica de talla grande a mi favor en muchas películas de comedia. Algunas personas me han dicho: 'Ahora que has adelgazado, ¿tienes miedo de dejar de ser graciosa?' Me gusta hacer primero una broma sobre ello porque es diferente", detalló.