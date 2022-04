María Valenzuela y sus problemas de salud: "No tuve el apoyo de mis colegas"

Luego de hacer público el dramático problema de salud que enfrenta hace años y le impide alimentarse correctamente, María Valenzuela viajó a Ushuaia para atenderse con su odontólogo de cabecera e iniciar un tratamiento para mejorar su cuadro, que la llevó a pesar 35 kilos. Y en medio del revuelo que generó su testimonio, destacó que no se sintió respaldada por sus colegas.

"No tuve el apoyo de mis colegas", disparó en una nota con Socios del espectáculo. "Tengo más de 50 años de profesión. Colegas que yo esperaba un mensaje en Instagram o un llamado porque tienen mi teléfono… Nothing (nada) y hubo algunos que sí, pero de los que yo más pensaba, nadie. Compañeras de las últimas cosas que he hecho, nada. Con los dedos de la mano los puedo contar", agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Sobre la forma en la que decidió encarar su problemas, destacó una frase que siempre le dice uno de sus hijos. "Juan, mi hijo más chico, siempre dice ‘mamá no le pone el pecho a las balas, mamá le pone el pecho al tren bala’. Estoy acostumbrada a eso. Es mi esencia", manifestó la actriz y aseguró que aunque no tiene "una vida fácil" de a poco va sintiéndose mejor.

Cabe recordar que a principios de marzo, "Mariquita" contó su experiencia a partir de las críticas que recibía por su aspecto físico. "Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer", reveló y denunció que fue víctima de mala praxis. Y mientras sigue la causa en terreno legal, decidió viajar al sur del país para mejorar su calidad de vida.

"Voy a hacerme el tratamiento y voy a disfrutar", señaló y aseguró que su estado anímico es determinante en la reacción de su cuerpo al tratamiento, ya que necesita estar tranquila. Además, recordó las dificultades que sorteó en el último tiempo: "La pasé muy mal estos tres años y no podía hacer nada por la pandemia. Asa que estaba encerrada, comiendo papilla, angustiándome".

Para colmo, más adelante deberá volver a pasar por el quirófano porque se le encapsularon las prótesis mamarias. "Me tengo que operar las lolas, por eso también estoy haciendo mamografías, análisis de sangre, porque tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga. Porque ya no puedo ni hacerme masajes, ni ponerme boca abajo", reveló en un mensaje que difundió Carlos Monti.