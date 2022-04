“Los alquileres en Bahía van a seguir encareciéndose”

Mientras en el Congreso de la Nación comienza a debatirse nuevamente posibles modificatorias a la criticada Ley de Alquileres, desde la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca no dejaron ninguna duda: más que tratarse la norma, es necesario darla de baja y permitir que el mercado se regule solo.

En ese sentido, se explicó que lo que ahora se está buscando es ponerle parches a una “ley que ya estaba mal” y temen que la mano política “empeore todo aún más”.

El consenso indica que la norma que actualmente está en vigencia trajo más problemas que soluciones para el sector y, por eso, en la Cámara Baja de la Nación se presentó más de una decena de proyectos para modificarla y/o sustituirla.

Por si fuera poco, a nivel local se asegura que su puesta en funcionamiento solo consiguió que muchas viviendas -llámense casas o departamentos- dejaran de estar en el mercado de rentas para pasar al de compra-venta. Y esto, se explica, sumado al aumento natural de los precios por inflación y por la vuelta a la presencialidad en las casas de altos estudios bahienses, termina configurando un escenario de alza de precios.

“Los valores de los alquileres en Bahía Blanca van a seguir encareciéndose por la falta de oferta”, advirtió el titular de la Cámara Inmobiliaria local, Javier Piñero.

Al respecto, dijo que en nuestra ciudad hay “muchas propiedades en venta que antes se ponían en renta”.

“No se notaba la escasez de inmuebles porque las casas de altos estudios no tenían presencialidad y hoy no se consiguen departamentos en alquiler. En el último tiempo, los alquileres en barrio Universitario subieron casi un 100% y no hay más disponibilidad”, explicó.

En cuanto a la discusión de la Ley de Alquileres, el directivo bahiense señaló que sería necesario retrotraerla a la situación inicial, cuando los valores se regulaban por sí mismos y en la que el propietario y el inquilino se ponían de acuerdo en un valor.

“Sin embargo, si se le siguen sumando variantes o castigando a quienes tiene una propiedad, se va a empeorar la situación. En su momento, los políticos hicieron una ley mala para todos, que ahora quienen tocar y van a terminar empeorando”, reconoció.



Javier Piñero, titular de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca.

Según Piñero, “no hay una buena perspectiva” al respecto .

“Hoy nadie sabe cuánto va a pagar en el segundo o tercer año de contrato -NdR: los valores se regulan entre el índice inflacionario y la variación salarial-. Todo esto genera incertidumbre en los dueños, lo que termina acrecentando los valores de alquiler desde un principio”, dijo.

Además, manifestó que la posibilidad -como establece uno de los proyectos de modificatoria presentados en el Congreso- de multar a aquellas personas que tienen viviendas deshabitadas, solo hará que más inmuebles dejen el mercado de alquiler.

“Con esto, muchos que tienen inmuebles y no viven de rentas, salieron a vender. Entonces, hay menos oferta de departamentos, la demanda es similar y subieron los alquileres”, sostuvo.

Por último, Piñero dijo que sería necesario poner en práctica incentivos o beneficios impositivos para que la gente ponga sus inmuebles en alquiler.

“Lo que se está proponiendo ahora no es esperanzador. Todos quieren regular más y esto termina siendo al revés. Habría que seguir con libre contratación y crear incentivos para los que se fueron del mercado, porque -en caso contrario- no van a volver”, finalizó.