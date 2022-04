Guardiola: por qué le debe una botella de vino a Messi y su comparación con Phil Jackson y Michael Jordan

El entrenador Josep "Pep" Guardiola aseguró que el futbolista Lionel Messi "significa todo" en su carrera, a la vez que señaló que lo hizo "ser más competitivo", dijo que sin el jugador rosarino hubiera sido "imposible" ganar tantos campeonatos en el Barcelona de España y que le tiene que regalar "una botella de vino" debido a que le hizo "tener contratos buenos".

"Messi en mi carrera significa todo. Me hizo ser más competitivo que lo que mis padres me hicieron. Él sabe que había un grupo de jugadores increíbles que le ayudaron. Yo hablo de la época donde lo tuve yo, no hablo de antes, de después, de Argentina ni de PSG, solo de los cuatro que estuve con él. Había un grupo de jugadores impresionantes", expresó.

En una entrevista con Telemundo Sports, añadió: "Eran muchos astros en el momento justo, en la edad justa, perfecta de todos. Nos juntamos y tenía que pasar. Era el número 10, la edad perfecta de Xavi, Iniesta, Puyol, veteranos un poco mayores perfectos, jóvenes, gente que vino a sumar y sumar. Entre todos se generó una química que pasa una sola vez en la vida".

"Nosotros ganamos mucho, y sin él hubiéramos ganado, pero ¿Tanto? Imposible. Yo me sentía como Phil Jackson cuando tenía a Michael Jordan. Yo siempre digo que él nos ha hecho buenos a todos. Le tengo que dar una botella de vino porque me ha hecho tener contratos buenos, ja. Le debo una buena botella de vino para agradecérselo", aseveró.

Luego, el entrenador de Manchester City opinó acerca del cuerpo técnico de la Selección argentina encabezado por Lionel Scaloni al que se le criticaba la falta de experiencia: "Es todo una gran mentira del fútbol, es mentira que la experiencia sirve: la que te sirvió ayer hoy no te sirve. La ilusión de gente joven como (Lionel) Scaloni, (Pablo) Aimar y la gente que tienen le dio al grupo lo que necesitaban. Funcionó. ¿Por qué? Es un misterio".

En ese sentido, contó una anécdota: "Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una final de Champions League, el Milan se fue 3-0 al descanso frente al Liverpool. El Milan tenía el equipo más experimentado que probablemente haya visto, con Cafú, (Paolo) Maldini, Dida, (Alessandro) Nesta, (Gennaro) Gattuso, (Andrea) Pirlo, (Hernán) Crespo, (Filippo) Inzaghi... 3-0 al descanso y, en 20 minutos, 3-3 y perdieron".

Además Guardiola consideró que la obtención de la Copa América le brindó la confianza necesaria al plantel: "El hecho de ganarla a cualquier grupo le da una sensación de ´lo hicimos y estoy seguro de que eso ayudará en el Mundial. Yo he visto poco al equipo de Scaloni, pero hace mucho que no pierden y esa sensación de que vas ganando y no pierdes te va dando fortaleza e imbatibilidad".

"El hecho de tenerlo ahí a Messi, sabiendo que tiene esa capacidad única de generar siempre dos o tres acciones personales de la nada, sea de goles o generando juego con sus compañeros de adelante como (Ángel) Di María, Lautaro (Martínez) o Julián Álvarez... Esa sensación de fortaleza es muy grande", culminó. (NA y La Nueva.).