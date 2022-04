Video: expulsaron a Campazzo y recibió una amenaza; el buen juego de Bolmaro y los cruces de playoffs

La derrota de Denver frente a los Lakers, por 146 a 141, determinó el sexto lugar para el equipo de Facundo Campazzo y cruzará en playoffs con Golden State.

En este último partido de fase regular, el cordobés ingresó restando 4m03 para el final del primer cuarto y lo hizo bien, con dos recuperos, una asistencia y un triple.

Campazzo, en 4m30 del segundo cuarto, cuando fue a buscar un rebote cometió una falta flagrante sobre Wayne Ellington y fue expulsado del juego.

Terminó con 3 puntos, 4 asistencias y 2 recuperos, en 9m39.

El resumen del tiempo que estuvo en cancha:

Después del partido Ellington, de 34 años, amenazó al argentino en su cuenta de la red social Twitter: "Cuando te vea voy a poner mis manos sobre ti".

When I see you I’m putting my hands on you. @facucampazzo — Wayne Ellington (@WayneEllington) April 11, 2022

Los cruces

Finalizada la fase regular se definieron todos los cruces de la NBA para los playoffs, aunque previamente se disputará el play-in entre los ubicados 7 y 10 en cada Conferencia, por lo que impide armar la llave completa de playoffs.

En el Este

En el Este, el play-in lo disputarán Brooklyn Nets vs Cleveland Cavaliers y Atlanta Hawks vs Charlotte Hornets

Los playoffs: Miami vs el equipo que el perdedor de Nets-Cavs y el ganador de Hawks-Hornets.

También, Boston vs el ganador de Nets-Cavs, Milwaukee vs Chicago y Philadelphia vs Toronto.

En el Oeste

En el Oeste, el play-in lo jugarán Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Clippers y New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs.

Los playoffs: Phoenix vs el perdedor entre Wolves-Clippers y el ganador de Pelicans-Spurs.

También, Memphis vs el ganador de Wolves-Clippers, Golden State vs Denver y Utah Jazz vs Dallas.

Los playoffs comenzarán el próximo viernes 15.

Bien Bolmaro

El alero cordobés Leandro Bolmaro cumplió una buena actuación pese a la caída de su equipo, Minnesota Timberwolves, por un ajustado 124 a 120, como local, frente a Chicago Bulls.

El ex Bahía Basket jugó 18 minutos, sumando 11 puntos, más tres rebotes y cuatro asistencias.

Mirá su actuación: