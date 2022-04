Se viene la carrera homenaje a Guillermo Ortelli, pero antes se pondrá a punto en La Plata

Se viene la última función del múltiple campeón, Guillermo Ortelli, quien el próximo fin de semana, en el marco de la cuarta fecha del año de Turismo Carretera, afrontará su carrera despedida como piloto profesional.

Será en el Autódromo de Toay, Provincia de La Pampa, cuando el Rey de Salto se suba por última vez a la Chevy del JP Carrera, para afrontar la competencia simbólica que marcará el final del largo y exitoso camino en la categoría reina de nuestro país.

Para tal fin, el venidero miércoles el JP afrontará una prueba en el Roberto Mouras de La Plata, con la Chevy que alguna vez utilizara Santiago Mangoni, para pulir detalles y dejar todo en condiciones para el homenaje del múltiple campeón.

“Me parece que podré despedirme del público como corresponde y agradecerle por tantos momentos lindos que me hicieron vivir, como también el apoyo cuando las cosas no funcionaban. Soy un agradecido del TC, me ha dado muchísimo y sin dudas que voy a disfrutar mucho del fin de semana”, expresó Ortelli.

Su última función como piloto activo ocurrió en la última fecha del campeonato 2021 de TC, disputada en El Villicum de San Juan, oportunidad en que Guille arribó 13º en la final ganada por el riverense Germán Todino.