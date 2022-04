Leclerc ganó en Australia, sumó su segundo éxito y se afianzó en la cima del campeonato

El monegasco Charles Leclerc se consagró esta madrugada en el Gran Premio de Australia y amplió su ventaja como líder del Mundial de Fórmula 1, favorecido por una mala jornada de quienes eran sus principales perseguidores: el español Carlos Sainz Jr. -coequiper de la escudería Ferrari- y el campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Después de las 58 vueltas al circuito Albert Park de Melbourne, el podio lo completaron el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) en el segundo lugar y el británico George Russell (Mercedes), tercero y ahora nuevo escolta en la clasificación general.

Leclerc, de 24 años, llegó a Australia con una luz de 12 puntos sobre Sainz en el Mundial y se marcha con una diferencia de +31, después de firmar su segunda victoria en tres carreras esta temporada.

El monegasco, ganador del GP de apertura en Bahréin, celebró este domingo su cuarto triunfo en la F1, que se suma a los obtenidos en Spa-Francorchamps (Bélgica) y Monza (Italia) en la temporada 2019.

