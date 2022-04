Larreta: "Lanzaron controles de precios hace cinco meses y hoy la inflación es el doble"

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

"Existe la posibilidad de hacer acuerdos de precios, pero no controles de precios policiales. No funcionaron nunca. Lanzaron los controles de precios hace cuatro o cinco meses y hoy la inflación es el doble", dice Horacio Rodríguez Larreta en Bahía Blanca, durante un diálogo con La Nueva. minutos después de la conferencia de prensa ofrecida el viernes.

En su primera visita a la ciudad luego de la campaña electoral del año pasado, y acompañado del diputado Diego Santilli, el jefe de Gobierno porteño elude dar definiciones acerca de candidaturas en 2023 (una de las posibilidades es que Larreta compita por la presidencia y Santilli por la gobernación), pero sí ambos hablan de economía, de seguridad, de la posibilidad de extender una hora las clases en las escuelas primarias y hasta del proyecto de dividir a la Provincia.

El primer tema tuvo que ver con el sistema de monitoreo urbano, un debate de relevancia a nivel local ya que los atentados políticos de los últimos meses expusieron que muchas cámaras se encuentran fuera de servicio.

--En toda encuesta de los últimos años se refleja que las principales preocupaciones de los argentinos son la inseguridad y la inflación. Vamos a empezar por la inseguridad, debido a que su visita a Bahía Blanca tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno local implemente un sistema de monitoreo urbano similar al de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la idea?

Rodríguez Larreta: La semana pasada estuvo Héctor Gay viendo el centro de monitoreo que tenemos en Chacarita, que tiene una tecnología de primer nivel mundial, y está trayendo ideas a Bahía porque quiere hacer lo mismo. Pero también hay un ida y vuelta. Nosotros estamos estudiando todo el sistema de estacionamiento medido de esta ciudad, ya que acá pasaron a usarlo por aplicación y en Buenos Aires seguimos con los parquímetros prehistóricos. Es ida y vuelta, todos tenemos para aprender del otro. El tema de las cámaras en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente, lo hizo Diego.

Santilli: Nosotros hicimos un plan integral de seguridad que implicaba formación, capacitación de los hombres y mujeres de la fuerza, y poner más policías en la calle. Triplicamos la cantidad de policías en calle pero con la misma cantidad de policías, no es que fuimos a buscar más gente sino que tomamos a los que hacían otras tareas, sea mecánico, pintor o mantenían a los detenidos en las alcaidías.

"En ese marco, también hicimos un anillo digital, un centro de monitoreo que observaba todo lo que entraba y salía de la ciudad. Y adentro fuimos empezando a ponerle cámaras, hasta llegar a un nivel de casi el 67% de las calles de la ciudad monitoreadas o video vigiladas. Hace poco tuvimos hechos de personas que arrojaron piedras al despacho en el Congreso y terminaron detenidas, tuvimos a aquel que quería pegar un afiche en contra de otra persona y termina siendo rastreado y detenido.

"Construimos un sistema que da más seguridad. ¿Qué pasó con el delito en la Ciudad de Buenos Aires? Se desplomó, cayó sustancialmente. A nosotros todo eso nos dio resultado, cambió la historia en términos de seguridad. Hoy tenemos los indicadores de delito más bajos de la historia de la Ciudad. Y el sistema de monitoreo es lo que Héctor quiere traer a Bahía".

--Respecto de las cámaras, ¿hasta dónde llega la definición de la imagen?

Santilli: Son cámaras de última generación, que funcionan con un agregado de tecnología argentina. El mecanismo va al extremo de que en 0,03 segundos tenés la aplicación de reconocimiento facial para aquellas personas prófugas de la justicia. Toda esa tecnología puesta en la calle nos permite tener hoy el indicador de homicidios más bajo de la historia, 3,3 homicidios cada 100.000 habitantes, de los más bajos del mundo. Primera está Ottawa, Canadá, como ciudad capital y después viene Buenos Aires.

--En la Provincia hay una discusión latente respecto del rol de los intendentes en materia de seguridad. Si hay que dejar que el Ministerio de Seguridad maneje todos los resortes o si los intendentes tienen que involucrarse de otra manera, por ejemplo, comandando una Policía Local. ¿Cuál es su posición?

Santilli: Del aprendizaje que nosotros hicimos, te diría que cuanto más cerca esté la seguridad de la gente, mejores resultados tenés. El involucramiento del intendente es muy importante. Lo que está haciendo Héctor ahora, dotando a la ciudad de tecnología que sirve para llevarle más seguridad a los vecinos, es parte del proceso también. Respecto de si la policía es comunal o provincial, toda la fuerza de seguridad tiene que trabajar en conjunto porque es una misma fuerza, la gente no hace diferencia.

"La inflación es un fenómeno multicausal"

--Pasamos al tema inflación. ¿Qué tiene que hacer un gobierno para controlarla? Y digo esto porque, si bien ninguno de ustedes fue presidente en el período 2015-2019, representan a una fuerza política que sí gobernó la Argentina y que tampoco fue capaz de resolver el problema. ¿Qué falló ahí o qué hay que hacer?

Rodríguez Larreta: Hace 70 años que hay inflación en Argentina, no es de este gobierno ni del anterior. Es cierto que ahora se está espiralizando de vuelta. Hace falta un plan integral, acá no hay una solución mágica. El que venga y te diga en una sola frase "esto hay que hacer con la inflación", está mal, no hay chances. Es un tema muy complejo que requiere un abordaje integral, que requiere que la Argentina vuelva a crecer. Si no crecemos, no tenemos posibilidades. La Argentina tiene que volver a crecer porque eso genera más producción y más trabajo. Y tiene que haber obviamente un plan de estabilización monetaria, porque arrancando con un 6% de inflación como vamos a tener en marzo todo es imposible.

"Existe la posibilidad de hacer acuerdos de precios, pero no controles de precios policiales. No funcionaron nunca. Lanzaron los controles de precios hace cuatro o cinco meses y hoy la inflación es el doble. No funciona. Tenés que volver a exportar. Si no tenés dólares, siempre terminás en el famoso estrangulamiento de la balanza de pagos, como decimos los economistas, y el dólar se te va para arriba. Argentina no exporta nada. Es decir, 14% del producto no es nada para ningún país pujante en ninguna parte del mundo. ¿Y qué hacemos ahora? Prohibimos la exportación de carne. ¿Qué hacemos? Aplicamos más retenciones. Todo exactamente al revés.

"Tenés que ofrecer previsibilidad para que la gente invierta. ¿Pero qué hacemos? Ponemos un impuesto, lo sacamos mañana, agregamos una regulación, no dejamos exportar... Cualquier cosa que produzcas hoy tiene componentes importados, está todo interconectado. Recién lo veíamos en una planta maravillosa, acá en Bahía Blanca, que hace equipos muy sofisticados para control de calidad en los alimentos. Nos cuentan que podrían estar produciendo más, aunque hay un componente que no lo pueden importar. Entonces tenés una fábrica que funciona muy bien, pero que podría producir y exportar más, aunque no puede explotar todo su potencial".

--Es decir, parte del plan integral tiene que ser abrir las fronteras comerciales.

Rodríguez Larreta: Integrarse mucho más inteligentemente. No es que de un día para el otro vas a importar cosas que producís en la Argentina para dejar a la gente sin laburo. No, en nuestro abordaje internacional tenemos que ser prácticos, pragmáticos. Pero, de no abrir indiscriminadamente, a la situación que tenés hoy, que sos una de las economías más cerradas en el mundo, hay una brecha enorme.

"Obviamente, estos componentes importados que hoy no se producen en Argentina habría que dejarlos entrar. Hay muchas industrias que están trabadas por eso. Las bicicletas explotan en la ciudad de Buenos Aires, por las bicisendas, por la pandemia. La producción de bicicletas crece muchísimo, aunque se traba porque hay algunos componentes para los sistemas de engranajes que no se producen en Argentina. Así, tenés parada o hacés más lenta la producción de bicicletas en el país. Cada una de esas trabas es una persona menos que labura".

--Una más de inflación. ¿Es un fenómeno multicausal o unicausal? ¿Tiene que ver solamente con una cuestión de base monetaria o hay que agregar otros temas?

Rodríguez Larreta: Es un fenómeno multicausal. La relación entre la base monetaria y la inflación se da en períodos muy largos. Si vos tomás un período de 50 años, la serie termina coincidiendo. Pero por ahí en esa serie tenés un descalce de cuatro o cinco años y te pasaste esos años con inflación, esperando que baje por lo monetario y no baja. Entonces en el largo plazo termina siendo así.

"Pero en el corto plazo, que es lo que nos importa a nosotros, vos tenés que bajar la inflación rápido. Para eso es multicausal. ¿Por qué? Porque hay un tema de expectativas, hay un tema monetario, hay un tema de precios relativos, hay un tema de tener una economía cerrada o abierta al mundo. En ese contexto, existe la posibilidad de hacer acuerdos de precios y salarios, pero no controles policiales obligados como hicieron acá. O sea, es multicausal en el horizonte de un gobierno de cuatro años. Cuanto más corto es el período, cuanto más rápido querés bajar la inflación, más multicausal es".

"Recomiendo el libro pero no por lo que dice Cristina"

--¿De qué manera afecta la crisis interna del Frente de Todos a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo está la relación con el gobierno nacional?

Rodríguez Larreta: Nuestra relación es institucional, como tiene que ser con el gobierno nacional. Obviamente no tenemos relación política y ese diálogo más asiduo que hubo al principio de la pandemia no se da más. No existe más desde el momento en que el gobierno, con toda la predisposición que nosotros mostramos para el consenso, nos saca de un día para el otro y sin avisar 120 mil millones de pesos de coparticipación.

"Unos días después nos quisieron cerrar las clases. Esa es una decisión que es autónoma de la ciudad de Buenos Aires. Se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos quisieron cerrar las clases. Es una barbaridad. Me metieron una denuncia penal cuando dije que no, que era una decisión nuestra. ¿Qué diálogo constructivo podés tener con gente que te mete una denuncia penal porque vos querés que los chicos vayan a clases? Por suerte nosotros lo sostuvimos y la Corte Suprema nos dio la razón. Y los chicos en la ciudad no perdieron días.

"Ahora, la relación quedó dañada. Eso no quita que si tenemos temas a coordinar en el día a día, por el bien de la gente, lo seguimos haciendo. Es el día de hoy que los ministros de Salud, obviamente con menos frecuencia que en el pico de la pandemia, pero se siguen reuniendo, siguen hablando. La ministra de Educación habla con el ministro nacional. Fijate que esta medida que acaba de anunciar el gobierno nacional de aumentar una hora por día las clases, nosotros hace meses que venimos con eso. Es más, tuvimos una discusión con los sectores turísticos porque empezamos las clases el 21 de febrero. Tenemos a todos los chicos con jornada extendida y diseñamos un sistema para que no pierdan las horas cuando los profesores faltan. Cada minuto cuenta. Cuando el gobierno nacional acompaña esa misma visión, estamos de acuerdo. Pero te repito, no es ese nivel asiduo de diálogo, sobre todo a nivel mío con el presidente, que teníamos al principio de la pandemia".

--La vicepresidenta Cristina Kirchner contó días atrás que le regaló al presidente Alberto Fernández un libro que se llama "Diario de una temporada en el quinto piso", de Juan Carlos Torre, quien relata su experiencia como miembro del equipo del ministro de Economía Juan Vital Sourrouille durante el gobierno de Raúl Alfonsín. La interpretación general que se hizo sobre ese regalo es que Cristina le está dando un mensaje de que aquellos gobiernos que hacen un acuerdo con el FMI terminan mal. En su anterior visita a Bahía, Horacio contó que lo estaba leyendo. ¿Qué mensaje te dejó el libro?

Rodríguez Larreta: Juan Carlos es un fenómeno, muchas veces intercambio charlas largas con él donde aprendo muchísimo. Respecto de la interpretación del libro, no es esa o por lo menos no es la que yo hago. No es que por el acuerdo con el Fondo, la Argentina fue a la hiper. El problema es que el acuerdo con el Fondo tenía condiciones que después no fueron acompañadas de reformas estructurales para respaldar el proceso. Ese es el mensaje del libro.

"El Plan Austral como plan de estabilización pulverizó la inflación de un mes al otro, la bajó del 35 % al 3 %. A los tres meses la Argentina estaba creciendo y a los cinco meses el radicalismo ganó la elección intermedia. ¿Qué pasó después? Que no se acompañó el proceso con reformas estructurales para mejorar la competitividad de la economía argentina, para abrirnos más al mundo, para hacer más eficiente al Estado. Eso hizo fallar el plan. Pero inicialmente fue muy exitoso como plan de estabilización y nos deja la enseñanza de que la inflación se puede bajar y rápido.

"El Plan Austral lo hizo. No hablemos después de las consecuencias sino específicamente como plan de estabilización. Con el Austral se logró (controlar la inflación) y con la Convertibilidad también. Después la Convertibilidad tuvo otros problemas, porque la quisieron mantener eternamente y solo era para estabilizar, había que haber salido mucho antes. Pero como plan de estabilización inicial, tanto la Convertibilidad como el Austral funcionaron bien. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede. Nos debería dejar un mensaje alentador, pasó en nuestra Argentina, ambos dos en los últimos 40 años. La verdad que el libro es apasionante, lo recomiendo mucho, pero no por el motivo que dice Cristina Kirchner porque eso no es el mensaje".

Desdoblamiento electoral y división de la Provincia

--¿Qué opinan del desdoblamiento de las elecciones en 2023 en la provincia de Buenos Aires, para que se puedan discutir más los temas regionales, los temas provinciales?

Santilli: No es un tema prioritario. Las prioridades son aquellas de las que hablamos antes. La inseguridad, vivir en paz, la educación. Si queremos salir adelante como argentinos tenemos que entender que la educación es el único mecanismo para integrarnos, así como la generación de trabajo. Esos son los temas estructurales y, la política, vendrá en el 2023. Es verdad que el desdoblamiento te da la posibilidad de discutir más hacia adentro los temas locales o provinciales, pero es algo que seguramente definirán las fuerzas políticas más adelante.

--¿Y respecto del proyecto de división de la Provincia de Buenos Aires? El último en proponerlo fue un senador de su espacio político, Esteban Bullrich.

--Santilli: La provincia de Buenos Aires tiene regiones productivas extraordinarias. Desde la región núcleo a la Sexta. Si vos unís Bahía Blanca con Neuquén, si unís Vaca Muerta con el principal puerto de la República Argentina, tenés una gran capacidad de producir y sacar adelante la producción argentina (en materia de hidrocarburos). Además, nosotros venimos estudiando un proyecto que Horacio lo llevó adelante y el propio Mauricio (Macri) en la Ciudad, que tiene que ver con la exportación de conocimiento. Tandil empezó a exportar industria del conocimiento, servicios al exterior. Tandil está haciéndolo, Guillermo Montenegro en Mar del Plata está haciéndolo. Y Bahía Blanca tiene un gran polo productivo. Yo digo que en las regiones de la provincia tenés un camino enorme también. Creo que hay un camino en la regionalización de la provincia.

--¿Pero entonces, dividir o no dividir?

Santilli: Valoro mucho el contenido del libro de Esteban, pero lo que a mí me preocupa de ese tipo de creaciones es la estructura política. Cuando vos crecés en estructura política, no es el resultado deseado de lo que pretendés. Vos tenés que tener más producción, más desarrollo y menos estructura política, que te genera un costo enorme.