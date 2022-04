Olimpo lo peloteó, no la metió y el mensaje fue claro: “se perdieron dos puntos”

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

Una, dos, tres, y puedo seguir contando… Hasta diez sin necesidad de mirar la libreta de apuntes. Dos tiros en los postes y tres intervenciones brillantes del arquero visitante.

Olimpo maltrató futbolísticamente a Juventud Unida Universitaria de San Luis, pero esta vez no tuvo la eficacia ni la capacidad de poder romperle el alma al rival como si lo hizo en los dos primeros encuentros de este Federal A frente a Círculo Deportivo y Liniers.

Aunque es innecesario entrar en ciertas comparaciones, lo que sí puedo afirmar sin temor a equivocarme es que este conjunto puntano presentó una coraza frágil y escasísimas variantes a la hora de atacar y lastimar a diferencia de lo que mostraron el de Nicanor Otamendi y el Chivo en la avenida Alem.

Con un 4-1-3-2 que le cae bien a todos, con Abel Méndez en lugar del engripado Nadir Hadad y en una cancha rápida (a causa de la lluvia de los últimos días) y acorde para sus pretensiones, el aurinegro tomó la iniciativa y no la soltó hasta el final del pleito.

El primer tiempo de Olimpo fue un encanto, y fue ahí donde tuvo todo a disposición para desviscerar a un adversario que, con un 4-1-4-1, especuló con una presión media que solo tuvo consistencia cuando la manejó a tiro corto y contó con la colaboración de cada uno de sus volanetes.

Pese a ser más ancho que largo, Juventud mostró grietas en los costados y Amarilla y Abel Méndez se filtraron en base a velocidad y una absoluta determinación.

Los centros, los cascotes y algunos desenvolvimientos individuales llenaron de espanto al elenco foráneo, que aguantó refugiado en su campo y no atinó, ni siquiera, a sacar ese orgullo interno que lo lleve a aprovechar algunas de las contras que se presentaron cuando el dueño de casa quedaba mal parado por avanzar, atacar y querer caminarle por encima.

Está dicho y aclarado hasta el hartazgo que cuando Guille (seguramente está de paso por la categoría) se compromete con el juego, Olimpo es capaz de encandilar al rival.

No podía no nombrarlo, y me da pie para explicarle la principal razón por la que el representante bahiense no fue el mismo en el complemento, más allá de seguir generando situaciones y de tener en jaque permanente a su oponente.

Fácil: Brian desapareció, el equipo se empezó a brotar de ansiedad y la aceleración con la que actuó lo terminó ahogando en la impotencia y la inexpresividad.

Es cierto que un penal gigante que no le cobraron a Capraro (lo agarraron en un córner ejecutado por Amarilla, cuando el 2 fue a cabecear casi en la línea del arco y con Cosentino vencido) pudo haber modificado la historia, pero los de Carlos Mayor también tienen que agradecer que a los 3 minutos de la segunda etapa, el árbitro Enzo Silvestre no expulsó a Diego Ramírez (estaba amonestado) por una “plancha” temeraria contra Herrera que mereció, mínimo, tarjeta amarilla.

En ese período, por momentos la visita emparejó el trámite, salió de su encierro, pero Olimpo tenía una batalla con si mismo. Guille se había ido de sintonía, los cambios no le aportaron desequilibrio ni agresividad y la pelota parada no causó, como en las dos presentaciones anteriores, ningún efecto terremoto en el arco enemigo.

“En este torneo cualquier rival te complica la vida”, siempre dice el DT olimpiense Carlos Mayor.

Tengo que discrepar: Olimpo se complicó solo y su debate emocional terminó en penurias. Todos dejaron el estadio con mucha bronca, es cierto, lo comprobé en la zona mixta, pero se sacó un punto. Y cuando no se puede ganar…

La síntesis

Olimpo 0 (4-1-3-2)

Villar 6

Mendoza 5

Capraro 7

Ferreyra (c) 6

Perotti 6

S. Fernández 4

AMARILLA 8

D. Ramírez 6

A. Méndez 7

Guille 6

Vila 5

DT: Carlos Mayor

Juventud Unida SL 0 (4-1-4-1)

Cosentino 7

W. Figueroa 4

Baroni 7

G. Ojeda (c) 6

Garro 4

Scasserra 6

Herrera 4

Gobetto 4

Ullúa 3

Balmaceda 5

J. Vera 4

DT: Alexis Matteo

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

Cambios. 45m. Affranchino (5) por S. Fernández, 59m. A. Blanco (4) por D. Ramírez y Da Silva (5) por Vila, 76m. Bellone por Mendoza y 82m. S. Alvarez por Capraro, en Olimpo; 52m. H. Sosa (4) por Garro, 56m. A. Córdoba (5) por Ullúa y 88m. J. Giménez por Herrera y N. Moreno por J. Vera, en Juventud.

Amonestados. D. Ramírez (34m.) y Capraro (45m.), en Olimpo; Cosentino (20m.), Baroni (39m.), Balmaceda (70m.) y Gobetto (83m.), en Juventud.

Arbitro. Enzo Silvestre (4).

Cancha. Olimpo (7)