El enojo de Sebastián Battaglia, DT de Boca, consultado sobre el tema Almendra

El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, se refirió al conflicto con el futbolista Agustín Almendra, quien señaló que quiere pedirle perdón para volver a jugar con la Primera División, y sostuvo "no tengo que aclarar nada".

"Yo ya fui muy claro, no quiero redundar en un tema que se hace denso y sinceramente no quiero redundar en lo mismo, fui claro en mis declaraciones cuando hablé en su momento y no tengo por qué volver a aclarar las cosas", sentenció, tras el empate sin goles con Vélez, por la Copa de la Liga Profesional.

Luego de un incidente en un entrenamiento, en el que Almendra habría insultado al entrenador, quien decidió apartarlo del plantel profesional y enviarlo a la Reserva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El futbolista habló con el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, y le dijo que quería disculparse con Battaglia y sus compañeros.

Sin embargo, tras una reunión que el DT tuvo con el Consejo de Fútbol, Battaglia no quiso referirse a la situación del mediocampista.

En cuanto al partido con Vélez, Battaglia indicó: "el primer tiempo luchamos, intentamos jugar. No del todo bien por momentos pero en el segundo mejoramos mucho y nos vamos conformes".

"Tenemos que tener regularidad y mantenerlo en el tiempo. Los altibajos no son solo el equipo. No puede ser que un partido ganás y cuando perdiste parece que sos el peor. No es así, ni cuando ganamos somos los mejores ni cuando perdemos, los peores", añadió. (NA y La Nueva).