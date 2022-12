Un futbolista inglés dijo que "Messi es el mejor jugador de todos los tiempos"

El defensor del seleccionado inglés Trent Alexander-Arnold se deshizo hoy en elogios hacia el crack rosarino Lionel Messi, a quien consideró como "el mejor jugador de todos los tiempos" y aseguró que "no hay manera" de frenarlo en la cancha.



"¿Messi? No hay nada que decir del mejor jugador de todos los tiempos. Es un placer verlo jugar, lo miro siempre que puedo", expresó Alexander-Arnold para el sitio TalkSport.com.



"Es mágico verlo jugar. Incluso a medida que envejece sigue siendo increíble. Estoy seguro de que nunca voy a volver a ver algo parecido. Para ser sincero, solo trato de disfrutar verlo cada minuto", apuntó el defensa del Liverpool de Inglaterra.



Un hipotético cruce entre Argentina e Inglaterra en la final del Mundial de Qatar 2022 motivó la pregunta para Alexander-Arnold sobre la estrategia para marcar a Messi: "No hay manera de parar a Messi. No hay una forma establecida para enfrentar a un jugador así porque es capaz de hacer cualquier cosa en el fútbol. Supongo que pararlo es una cuestión de suerte. Es hacer lo mejor que puedas y esperar que él no haga nada mágico". (Télam)