Acercamiento entre la comuna y el gremio para evitar una medida de fuerza

En las próximas horas, el municipio de Bahía Blanca acercará una propuesta salariales al Sindicato de Trabajadores Municipales para que el aumento acordado para los médicos residentes se extienda a todos los trabajadores de la salud y así evitar un conflicto con el gremio.

Sobre fin de la semana pasada, la comuna había otorgado un incremento del 15% por decreto a los médicos. Al enterarse de la noticia, desde el STM habían planteado una hipótesis de conflicto, reclamando que esa suba se extendiese a todos los empleados del área.

En este marco, hoy se llevó a cabo el primer encuentro para acercar las partes. Si bien desde el municipio aclararon de entrada que no podían extender el mismo porcentaje al resto de los trabajadores de salud, desde el gremio se mantuvieron firmes en que todos recibieran el mismo aumento.

Si bien se está esperando una respuesta oficial, de mantenerse la postura por parte de la comuna, esto podría terminar generando un conflicto salarial. La posibilidad ya se había esbozado durante el fin de semana, cuando desde el sindicato habían manifestado la necesidad de que el aumento alcanzase a todos los empleados del área.

“Dejamos en claro que no íbamos a pedir que los residentes no cobraran la extensión salarial, sino que se extendiera el beneficio a los demás trabajadores. Nos dijeron que no les daban los números para llevar ese 15 % a todos, pero que nos iban a presentar una propuesta abarcativa”, se indicó a “La Nueva.” desde el gremio.

En ese sentido, se indicó que se mantendrán firmes en el pedido de un “porcentaje igual para todo el mundo”.

“Les dijimos que la solución la tienen que dar ellos: que no les saquen a los residentes y que el 15% sea para todo el mundo. No queremos cargar con la responsabilidad de que no puedan cumplirle a los residentes; queremos equidad para todos los trbaajadores de salud”, se explicó.

Según fuentes del gremio, del primer encuentro participaron el secretario de Gobierno, Marcos Streitemberger, y su par de Economía, Juan Ignacio Esandi. En la reunión, le habrían explicado a los reprentantes del STM que el aumento a los residentes se había decidido entre autoridades del Hospital Municipal y del área de Salud, y que el intendente Héctor Gay no conocía los pormenores de la decisión.

“Nos reconocieron que el procedimiento por el cual habían otorgado el 15% de bonificación era irregular porque no se había dado por paritarias, y que no habían imaginado el descontento que la decisión iba a traer en el resto del personal de salud”, se exlicó.

Además, señalaron que los funcionarios “estaban convencidos de que nuestro pedido era coherente”.

“Nos dijeron que quieren evitar el conflicto y la medida de fuerza. Entonces, hay un principio de acuerdo en cuanto a lo teórico, pero tenemos que esperar que la propuesta que nos acerquen sea justa para todo el equipo de salud”, concluyó.