Es bahiense, juega en Australia y regresó a la ciudad para compartir algo más que el Mundial

Él es bahiense, vive en Australia desde hace 3 años y, consciente de lo que genera el Mundial -sumado a que será papá- fueron motivos más que suficientes para armar los bolsos y, junto a su pareja, regresar durante este período a la ciudad.

"Allá viven el fútbol, lo siguen, pero son capaces de quedarse durmiendo si el horario del partido no es conveniente", contó Juan Miguel Medus.

Feliz por el presente de la selección en Qatar, Juan participó ayer del programa "El Diario del Mundial".

Medus dio su visión de la situación en la que están los australianos en este Mundial.

"Uno de mis amigos me dijo 'si nos ganan no te molestes en volver', je. Hay un poquito de chicana, pero mi sensación es que ya están tranquilos y contentos con haber llegado hasta acá. No lo imaginaban", señaló.

Si bien su apellido está directamente vinculado al tenis local, Juan practica fútbol amateur desde muy pequeño. Y hoy, con 30 años, despunta el vicio jugando en una liga amateur australiana, en el equipo Sawtell Scorpions, en la Liga Coastal Premier League.

"Donde juego es como si fuera la Liga del Sur", comparó, Medus, cuyo puesto en cancha es centro atacante.

"El nivel para mí es bueno, je. Acá yo no tendría la chance de jugar. Allá es un fútbol más físico y no tienen hambre como acá. Son 11 contra 11 y los que jueguen más físico pueden ganar", apuntó.

