Rodrigo Palacio, presencia de lujo en boxes: "Siempre es lindo poder estar acá", contó

Entre los incesantes flashes y el cálido reconocimiento de dirigentes, allegados, mecánicos y pilotos en boxes, Rodrigo Palacio se dio el gusto de volver a disfrutar de una de sus grandes pasiones desde chico, una competencia midgística.

Ya retirado de la actividad futbolística profesional, y aprovechando el fin de año para estar en la ciudad que lo vio nacer y crecer, Pala fue testigo estelar de lo ocurrido anoche en la sexta fecha del Campeonato Estival.

En compañía de amigos y su ídolo de la infancia, el recordado velocista Raúl Pochón, desde hace una década retirado del volante, Palacio se llevó una grata sorpresa con los avances del circo en los últimos años.

“Me gusta mucho venir a ver el espectáculo. De chico siempre tuve esta pasión y solíamos venir casi todos los viernes. Hacía mucho que no venía, así que aproveché que estoy en la ciudad y me di una vuelta. Perdí la cuenta de la última vez que había venido. Hará unos cinco o seis años, no recuerdo. Pero siempre es lindo poder estar acá”, le contó Rodrigo a La Nueva.

“Impresionante como ha crecido todo el show. Recién estábamos hablando lo mucho que mejoraron los boxes, que ahora cada uno tiene su lugar personalizado con nombre y diseño, además que está todo hormigonado. Ni hablar de la pista, las tribunas y las pantallas; eso no lo había visto”, agregó.

Pala junto a su piloto, Raúl Pochón, en una competencia de 2012.

--No es lo mismo sin Raúl (Pochón) en pista, ¿no?

--Je, je. Se lo extraña. Pero estuve con él en la tribuna, charlando un poco de todo y recordando viejos tiempos. Además obviamente de ver y compartir las carreras, que siempre salen buenas, con mucha emoción. Por ahí no hubo tantos sobrepasos, pero siempre te mantiene expectante que cualquier cosa puede pasar.

--¿Qué tal la nueva vida?

--Bien, muy bien. Por ahora muy tranquilo. Ahora que no juego más tengo un poco más de tiempo, por eso aprovecho para estar tranquilo en Bahía y hacer cosas que por ahí antes no podía. Uno siempre trata de no dejar de hacer las cosas que siempre le gustaron.

Ya sin el fútbol en su agenda, al menos a nivel profesional, Rodrigo aprovecha para disfrutar de sus pasatiempos. Por caso, el básquet, como se apreció no hace mucho a través de un video.

Incluso hasta se llegó a hablar de la posibilidad de una incursión competitiva en un club de Italia, pero el propio protagonista aclaró los tantos al respecto.

“¿Lo del básquet? Se hizo más grande de lo que realmente fue. Es más que nada un rato para jugar y divertirme con amigos, que una competición propiamente. Siempre me gustó y lo practiqué de chico”, cerró Pala.