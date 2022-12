Peritos en colapso: una bomba de tiempo para la Justicia local

La falta de peritos, el desinterés por parte de los profesionales para ingresar en el Poder Judicial y la alta demanda por el cúmulo de causas son los ingredientes del cóctel que hace colapsar a la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Sueldos bajos y la inexistencia de llamados a concurso para cubrir cargos vacantes son los otros detonantes de la crisis que atraviesan los peritos oficiales de toda la provincia de Buenos Aires, situación que días atrás derivó en un paro organizado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

El desborde de las tareas en las distintas disciplinas obligó a que el sindicato que nuclea a los auxiliares de la justicia declarara, además, la emergencia pericial.

La problemática es aun más grave porque estas deficiencias se transforman en un puñal al corazón del sistema de administración de justicia, porque provocan demoras insostenibles en causas como las de delitos sexuales o acusados que dependen de una prueba clave para definir su culpabilidad o inocencia.

Según la perito psiquiatra oficial Miriam Montes de Oca, el estado de alerta en la actividad se intensificó durante la postpandemia y ratificó que los especialistas de la dependencia bahiense están “colapsados” por el cúmulo de trabajo.

En la Asesoría Pericial local trabajan solo 19 peritos y en los últimos dos años tuvieron un promedio mensual superior a los 330 peritajes.

Si bien otra veintena de peritos del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y de la Asesoría de Tres Arroyos colaboran en la emergencia, la necesidad marca que el número de profesionales debería, al menos, duplicarse.

“Nos sentimos hostigados por jueces, fiscales y defensores porque no damos abasto para evaluar. Primero se dan turnos, que estamos programando para agosto/septiembre de 2023, y después se evalúa, en algunas ocasiones más de una vez”, resaltó Montes de Oca.

“Luego se arma la pericia, pero el problema es que también debemos ir a juicios fuera de Bahía y eso nos retrasa”, agregó.

Para graficar la recarga laboral en las diferentes áreas del organismo a nivel local, la profesional precisó que entre enero y noviembre de este año se realizaron 3.684 pericias y en todo 2021 fueron 4.153.

En 2020 (pandemia fuerte) se realizaron 2.410 estudios periciales; en 2019, 4.011; en 2018, 4.521; y en 2017, 3.658.

Específicamente en el rubro psiquiatría, desde enero hasta septiembre pasados se concretaron 753 pericias, mientras que en 2021 se desarrollaron 657; en 2020, 525; y en 2019, 721.

Se queda sola



“En total somos 38 psiquiatras para toda la provincia y 2 de ellos tienen licencia prolongada. En el territorio bonaerense hay 20/22 departamentales judiciales y la nuestra es la más grande, pero hay 2 peritos psiquiatras y el próximo año voy a quedar solamente yo”, enfatizó Montes de Oca.

Dijo que desde hace 10 años que la Suprema Corte de Justicia provincial no llama a concurso para ocupar vacancias en su ámbito, con asiento en Colón 46.

“Hay 30 puestos vacantes y lo que más hace falta cubrir es Trabajo Social, Psiquiatría, Psicología y Medicina Legal. Tenemos una sola contadora, una médica laboral, una perito calígrafa, un perito fotógrafo y 2 ingenieros”, detalló.



Las dilaciones en sus tareas implican atrasos en la instrucción de las Investigaciones Penales Preparatorias, que a su vez se traducen en eventuales juicios tardíos, como plantean casi todas las semanas, al manifestarse frente a la fiscalía de Moreno 25, un grupo de familiares de víctimas de abusos sexuales.

“Somos auxiliares de la justicia y, si bien el juez es quien resuelve, necesita de nosotros. Ahora estamos más dedicados a lo Penal porque las pericias en causas por abuso sexual y violencia de género son las que más desbordaron, sobre todo después de la pandemia”, remarcó la psiquiatra.

"A mitad de este año logramos conseguir una psiquiatra que fue a rendir a La Plata y todavía estamos dando vueltas con lo referido a su nombramiento", continuó.

La fuente consultada resaltó asimismo que muchos peritos como ella asisten inclusive "sábados, domingos y feriados" a las instalaciones del séptimo piso de Colón 46, para adelantar trabajo antes del inicio de la feria judicial en enero.

"Nuestras autoridades en La Plata están en alerta por el desborde de todas las cabeceras. Es la primera vez que intervenimos en un paro específico de peritos y estamos a las órdenes de la AJB, que decidió declarar esta emergencia porque es real", expresó la especialista.

"Nos vamos a alinear con lo que ellos vayan decidiendo. Fue un solo día de paro porque, si la medida se extendía, se nos iba a acumular más trabajo", completó.



Desinterés de profesionales

La ausencia de profesionales interesados en sumarse al Poder Judicial bonaerense como peritos, implica otro inconveniente para el sector.

"Esto se debe a los salarios bajos y a todo lo que uno se tiene que exponer, porque ir a juicios y defender las pericias no es fácil; hay que tener entrenamiento", consideró Montes de Oca.

“Estamos desesperados por conseguir un perito psiquiatra en Tres Arroyos, que nos ayudaría un montón. Para ingresar en la Asesoría Pericial se requieren 5 años de experiencia en la especialidad, y en el caso de los psiquiatras es necesario que sean médicos legistas o psiquiatra forense", añadió.

En Bahía no se están dictando los cursos de médico legista, que hasta antes de la pandemia estaban a cargo del médico psiquiatra platense Miguel Ángel Maldonado.

La informante describió el panorama crítico como una "ola" que estaba prevista en Argentina, después de suscitarse en países europeos como España.

"Colegas míos que están fuera del país lo vivieron antes que nosotros; nos lo dijeron y quizás no les creímos, pero esa ola llegó acá y nos está ahogando. Ahora hay que ponernos al día con este atraso", manifestó.

Beneficios y flagrancia

Los peritos oficiales locales además evalúan a una gran cantidad de detenidos que solicitan beneficios como arresto domiciliario o libertades condicional o asistida, así como intervienen en casos por delitos descubiertos en flagrancia, con plazos procesales “muy cortos”.

“Más de una vez estos turnos no son programados; son urgencias y hay que responder de inmediato. Tenemos 24/48 horas para la evaluación y en ese mismo momento se hace la pericia. Se responde si la persona comprende (la criminalidad de sus actos) y dirige (sus acciones)”, explicó la perito.

Los asesores periciales también intervienen en investigaciones del fuero de Trabajo y actualmente la rama psiquiatría está suspendida para la justicia civil, porque "no damos abasto".

Montes de Oca se refirió, en tanto, a las 3 trabajadoras sociales de la asesoría, que “constantemente” realizan su trabajo afuera de las oficinas, y plantearon que más de una vez usaron sus vehículos particulares para trasladarse por la carencia de rodados oficiales.

Convivir con la presión



Lucas Di Nucci, secretario gremial de la AJB filial Bahía Blanca, declaró que la problemática viene de larga data y que, por ejemplo, “los peritos que iniciaron estas protestas ya están casi por jubilarse”.

Sostuvo que la clave radica en la falta de profesionales.

“La cantidad de peritos viene siendo la misma desde hace mucho tiempo y el número de denuncias creció, sobre todo en violencia de género y delitos sexuales, lo que requiere una celeridad superior y un accionar de la parte pericial”.

Agregó que “se duplicó la cantidad de denuncias y los profesionales tienen que estar todo el tiempo conviviendo con la presión de la gente y los superiores, y viendo cómo hacer con el cúmulo de trabajo que tienen”.

Según Di Nucci, en el Departamento Judicial Bahía Blanca cumplen funciones, en total, 44 peritos.



“La jurisdicción abarca muchos partidos de la región y si bien están divididos por zonas, no es lo mismo hacer una pericia acá en nuestra ciudad que en Carmen de Patagones, donde les lleva casi un día de trabajo”.

“Otras cuestiones radican en que muchas veces tienen que poner su vehículo particular y que no se les ha reconocido el título profesional. Un perito debe tenerlo para desarrollar su actividad en la Justicia, pero se reconoce el de los abogados y no el de ellos”, aclaró.

El gremialista confirmó que para funcionar de manera correcta “tendríamos que estar cerca de duplicar la cantidad”.

Por último, dijo que “esta situación la venimos trabajando con la Comisión de Peritos Provincial y generamos informes a la Corte para mostrarle en números y con datos claros cuál es la situación del área y cómo es el colapso que se registra”.

“Hay que tener en cuenta que el trabajo de los peritos es cada vez más importante en la definición de una causa y en el fallo de un juez. Termina siendo una tarea vital en el proceso, pero denostada por el Poder Judicial”, cerró.



A mitad de año también el Colegio de Abogados de Bahía Blanca había hecho pública, con una carta, su preocupación por las demoras en las causas por delitos sexuales y de violencia de género, que son más de 3 mil por año en nuestra jurisdicción.

Ese reclamo motivó una reunión entre sus autoridades y el fiscal general Juan Pablo Fernández.

“Es una crisis”



General. Según Claudio Santagati, titular del Colegio de Magistrados bonaerense, “es un tema particular", que se da en un contexto general del Poder Judicial: bajos salarios y mutación a otras jurisdicciones. “Esto agrava una situación laboral bastante comprometida”.



Especialistas. “Esto se da básicamente con peritos que requieren una especialización de posgrado específica y que no es retribuida de manera correcta. Nos encontramos en una crisis, ya que para nosotros los peritos son esenciales. Cuando uno debe resolver, pedir o acusar, necesita el auxilio de otras disciplinas para hacerlo”, agregó.



Soluciones. “Pasada la feria nos juntaremos con la Corte y la Procuración para buscar ideas superadoras. Por los salarios y para regularizar la carrera pericial”, declaró.

Integral. El vocero dijo que por más que se cubran las vacantes debe existir una mejora en los ingresos y una agilidad en los trámites para que se faciliten las incorporaciones.