Vicente: "Los protagonistas son los pilotos, nosotros ponemos nuestro granito de arena"

Las necesidades de turno le permitieron volver a lo que, según se desprende de sus palabras, representa algo así como su hábitat natural.

“El Club Midgistas del Sur es mi segunda casa”, nos cuenta Daniel Vicente, nuevamente la voz de mando en lo que a mantenimiento del Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana respecta; lugar que lo cobijó en el pasado durante más de una década.

“Estos nueve meses extrañé mucho. Por un lado el ingreso económico, porque obviamente todos necesitamos trabajar, pero sobre todo el estar acá. El Club Midgistas del Sur es mi segunda casa, prácticamente viví acá todos estos años que trabajé en la pista. Pero hay veces, como pasó el año pasado, que hay que cerrar los ojos y tomar decisiones”, nos cuenta Polenta.

El excampeón de la especialidad, halago que alcanzó en la temporada 1987/88 se alejó del club, por voluntad propia, en febrero de este año, luego de una noche difícil, en la que mucho se habló sobre el estado del piso.

“Fue una decidión personal, no estaba de acuerdo con algunas cosas. En ese momento decidí priorizar mi salud, porque pensé que la iba a pasar muy mal”, afirmó.

“Me dolió mucho lo mal que quedé con la institución. Pero pasaron muchas cosas esa noche, se rompieron muchos autos y se habló demasiado. Y yo sentí que no hubo predisposición dirigencial para ayudarme a intentar solucionar los problemas. Pasé un muy mal momento ese día, que nadie lo sabe, y por eso el lunes me levanté y dije hasta acá llegué. No fue algo fácil, pero no podía sosternlo más”, detalló Vicente.

—¿Qué te generó el llamado de los pilotos para volver?

—Obviamente algo muy gratificante. Hace una semana me vinieron a ver y obviamente accedí a colaborar. Lo que sí les fui clarito en la reunión, “si a ustedes no les gusta lo que estoy haciendo, me lo dicen y yo doy un paso al costado”. Por ahora todo es lindo y color de rosas. Veremos en un par de fechas, porque esa historia ya la viví y la conozco. Pero bueno, entiendo que también son las reglas de juego.

“Lo que sí recalqué es que si yo me hago cargo, la pista la empiezo y termino yo. No por una cuestión de egoísmo, sino porque cada uno tiene su forma de trabajar y hay que mantener una línea. Y cuando más de uno interfiere ya la cosa no es prolija y sale todo mal. No voy a hacer locuras. Mi prioridad es hacer una pista segura para que no se rompan los autos, porque yo fui piloto y sé lo que cuesta mantener una máquina.”, aseveró.

—¿Qué tipo de pista vas a buscar, Daniel?

—Yyyy, mirá... Acá se habla mucho que la tierra es lo fundamental para traccionar. Pero yo pienso que lo más necesario es la humedad, y para lograrlo hay que hacer un trabajo sostenido en el tiempo y muy prolongado. Se ha traido tierra, un compuesto con el que no estaba acostumbrado a trabajar, y por eso el viernes decidí emparajar y acomodarla para que los autos no se vuelquen. Será un proceso de tres o cuatro fechas para volver a sentirme cómodo con lo que solía hacer. Y creo que estoy yendo por el buen camino. No es tarea fácil, se necesitará tiempo para ir solucionando distintas cosas, como el pozo de la curva de boxes, los peraltes contra las gomas y lo que impliquen los cambios climáticos.

—¿Irás hablando con los pilotos?

—No tengo drama que ellos asesoren, den su opinión y puedan estar. Lo que sí me gustaría es que vengan durante la semana, mientras se trabaja. No soy una persona cerrada en ese sentido, al contrario. Pero ellos van directamente el viernes y se encuentran con el estadio abierto, la pista lista, las luces encendidas y todo el circo armado. También hay que ver el detrás de escena y todo lo que implica el armado del estadio.

“Muchas veces las herramientas de trabajo se rompen, tenés que andar renegando con los tractores, o demás cosas que suceden durante la semana o el mismo día de la carrera temprano. Y todo eso muy pocos lo saben. Va, me animaría a decir que nadie. Por eso no tengo problema en que puedan venir a la semana y ver todo lo que implica laburar como se labura para poder correr”, explicó Vicente.

—Que se hable poco de vos los viernes significará trabajo bien hecho...

—Por supuesto. Además que es lo que habitualmente busco. Durante todos estos años siempre mantuve distancia en boxes entre la máquina y los pilotos. Difícilmente me vean cerca de alguno charlando o viendo las carreras. Siempre mantuve distancia, hasta con ustedes los periodistas. Los protagonistas son los corredores, nosotros ponemos nuestro granito de arena.

Polenta está en casa y haciendo lo que mejor sabe hacer. Al menos en estas última décadas, ya que, en el pasado más lejano, supo ser referente del volante y derrape en Tiro Federal.

Perfil bajo, o de personalidad parca, como el mismo se autodefine, la vuelta al trabajo en pista de Daniel Vicente será, indudablemente, una de las columnas vertebrales para la espectacularidad del show todos los viernes.

Se va la sexta

Desde las 20:45, el Héctor Evaristo Plano vibrará al compás de la sexta sinfonía del presente Campeonato Estival de Midget 2022/23, competencia que marcará el fin del primer tercio de certamen.

Cinco fechas, cinco ganadores distintos; fabulosa tendencia que grafica la paridad existente en el parque y que, por lo que se ha visto en términos mecánicos y competitivos, podrá tranquilamente prolongarse esta noche, sumando un nuevo nombre a esa lista.

A los Juan Cruz Rodríguez, Sebastián Burgos, Luciano Vallejos, Emiliano Urretabiscaya y Luciano Franchi, tranquilamente podrán sumarse Claudio Roth, Fernando Caputo, Kevin Altamirano, Roberto Calahorra y Javier Rouaix, entre otros, por destacar a los que lograron subir al podio recientemente.

Una de las novedades en el parque de máquinas será la inclusión en la nómina de rankeados del puntaltense Gonzalo Razquín, con la máquina N°88, en reemplazo de Gonzalo Prozorovich, quien sufrió una fractura de vértebra en la primera fecha del ciclo veraniego.

No sucederá lo mismo con el caso de Ramiro Alza, debido a que no quedan pilotos suplentes disponibles, además de estar en la fecha límite para el ingreso de competidores.

Campeonato (cumplidas 5 fechas): 1) Luciano Vallejos, 136.35; 2) Luciano Franchi, 135.30; 3) Sebastián Burgos, 70.95; 4) Fernando Caputo, 68.88; 5) Carlos Puccinelli, 63.90; 6) Leonel Ramos, 61.63; 7) Claudio Roth, 60; 8) Juan Cruz Rodríguez, 56.43; 9) Fernando Bonivardo, 53.43 y 10) Lucas Grill, 52.18.