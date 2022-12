Roberto Calahorra: "No esperaba semejante resultado tan rápido"

A fondo, soldado al radio externo y besando el paredón. Un estilo de manejo en extinción en el Midget, pero que aún encuentra algunos adeptos y corajudos.

Podríamos citar mil ejemplos a lo largo de la historia. Pero en la actualidad, uno de los que más defiende a ultranza dicha filosofía de competencia es Roberto Calahorra, cuyo estilo es inconfundible para el ojo fanático.

Hablamos de la famosa fórmula de plata o “m…” que, en esta ocasión, dio rédito para el querido y respetado Beto, gran animador de la segunda fecha del Campeonato Estival 2022,23, que lo encontró ocupando el tercer y último escalón del podio.

“No esperaba semejante resultado tan pronto. Sabía que había potencial, porque en el invierno el auto nuevo que hizo Darío (Roth) había mostrado buen andar, además del gran motor que me entrega Lucho Boccacci, pero que llegue tan rápido fue una sorpresa”, nos cuenta Calahorra.

Beto no tuvo la continuidad deseada en la categoría en los últimos años. Y ello se debió, mayormente, a frustrados proyectos deportivos, entre autos nuevos y talleres que no rindieron como él mismo esperaba.

Pero el bahiense parece haber dado con el lugar ideal, una apuesta que hicieron varios pilotos para el presente certamen y que, a juzgar por los muchos y muy buenos resultados en el corto plazo, fue una decisión correcta.

“Quería volver a correr de la mano de ellos, en parte también por el gran empuje de Valen Yungblut, que es parte fundamental de ese taller, y viendo que todos los autos venían funcionando tan bien. Motivó mucho eso. Son estructuras que andan bien por todos lados y que responden a cualquier circunstancia, algo muy difícil de lograr en la categoría”, destacó el piloto.

“En su momento, por trabajo, no pude dedicarme más de lleno como lo hacía antes, así que busqué una alternativa en otro taller y no funcionó. En principio había hablado con Darío y Claudio (Roth) que me habían ofrecido sumarme a la estructura, pero no quise mezclar la amistad con el auto. Eso ya me había pasado y terminó mal”, contó.

En el mientras tanto, previo al desembarco en el “Roth Sport”, Calahorra probó suerte junto a Matías Salaberry; vínculo que, si bien finalizó en buenos términos, no prosperó por no cumplirse las expectativas del piloto.

“Fui a otro taller, con un auto con el que no me sentía cómodo, que me obligaba a manejar de otra manera y con sensaciones muy distintas a lo que yo acostumbraba. Por eso decidí no correr el campeonato pasado y esperar a ver qué hacía al tiempo. Vendí el auto que tenía guardado (NdR: actualmente lo maneja Juan Cruz Rodríguez) y con eso pude adquirir este auto. Por suerte fue una decisión acertada”, aseguró.

—A esta altura del partido había que ir a lo seguro, ¿no?

—La realidad es que no me queda mucho hilo en el carretel para andar probando tanto, así que sí, había que hacer la jugada perfecta. Fui por todo, también buscando la atención de Lucho (Boccacci) en el motor, y se logró algo muy bueno. Sé que con ellos no voy a tener ningún problema. Estoy sorprendido de lo bien que funciona todo.

“Esto no cambia en nada los objetivos. Llegué al taller de Darío con la idea de poder ser lo más regular posible. Después, para pelear un campeonato tenés que tener un auto matador y ganar carreras como lo hacía Lucho Vallejos en el campeonato pasado. Pero yo le apunto a llegar, sumar buenos resultados y poder entrar en el playoff. Con eso estaría hecho”, cerró Beto.

Esta noche, desde las 20:45, Calahorra intentará continuar por dicha senda y construir esa base de regularidad deseada, cuando se disputa la tercera fecha del certamen estival midgista.

--Campeonato: 1) Luciano Vallejos, 73.60; 2) Luciano Franchi, 66.30; 3) Sebastián Burgos, 60.95; 4) Leonel Ramos, 42.13; 5) Juan Cruz Rodríguez, 41.43; 6) Lucas Grill, 38.43; 7) Fernando Bonivardo, 38.43; 8) Carlos Puccinelli, 35.65; 9) Fernando Caputo, 34.13 y 10) Roberto Calahorra, 34.03.