Luis Suárez, entre el enojo por el VAR y el dolor por sus hijos, tras la eliminación de Uruguay

Luis Suárez, delantero de Uruguay, apuntó contra la FIFA en su despedida de los mundiales, reclamando que el árbitro no sancionó penales contra Edinson Cavani y Darwin Núñez, además de criticar que no le impidieron el ingreso de sus hijos al campo de juego.

“Estoy desilusionado, con tristeza. Te da bronca llegar a este límite y rendir como lo hicimos hoy, y que en los dos partidos anteriores no estuvimos a la altura. Hoy nos tocaba ganar, lo hicimos, pero llegamos a este punto por nosotros mismos”, dijo.

Cuando se le consultó por el arbitraje del alemán Daniel Siebert, Suárez expresó: “Veo penal a Edi (Cavani) porque le cortan la carrera, y es clarísima la de Darwin. No son excusas, pero se están cobrando cosas increíbles en la Copa del Mundo. El VAR no sirve para nada, ahí están las imágenes o lo usás o no, pero ponete de acuerdo. El primer penal dice que hay contacto y lo cobra. El de Edinson es clarísimo, lo mira y no lo dio. Son cosas que la FIFA debe explicar mejor".

Y siguió, ya con algo extra futbolístico.

"Luego del partido, le quiero dar un abrazo a mis hijos y viene gente de la FIFA a decirme que no, cuando el otro día veo a los jugadores de Francia con los hijos en la cancha, entonces le dije por qué, porque somos Uruguay, pero bueno, así es la FIFA”, comparó.

Suárez terminó explicando los motivos por los cuales se emocionó en el banco de suplentes: “Tuve la suerte de jugar mi cuarto Mundial y era lo que yo pensaba, que mi hijo de 4 años me hubiera visto (en ese momento se emociona y llora)… Que me viera ganar un partido en el Mundial, pero se va con la imagen de tristeza y eso para un padre es difícil, pero nos toca afrontar la situación”.