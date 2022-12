Militar detenido: "Él cambiaba a nuestros hijos por dinero"

La exmujer del militar detenido bajo acusación de abusar sexualmente de los 2 hijos de ambos, declaró que el imputado también habría "entregado" con fines sexuales a los niños a por lo menos un adulto, a cambio de obtener rédito económico.

La denunciante se refirió a otro soldado que aparentemente también es investigado en la causa por la fiscal Agustina Olguín, e hizo mención a una posible tercera víctima menor de edad que es hija de este sospechoso.

"Es un suboficial también del Ejército y, en relación a él, estamos esperando como mínimo la prohibición de acercamiento", indicó la madre del nene y la nena al parecer abusados por su progenitor.

Según la entrevistada, su exmarido además sometió a los chicos a "torturas, corrupción de menores y explotación sexual".

"Él cambiaba a nuestros hijos por dinero", aseveró la informante.

"A criterio del Ejército ya hay prueba suficiente para apartarlo de la fuerza. Sé que el 10 de noviembre fue desafectado de la fuerza", confirmó respecto del padre de sus hijos. "Ahora nos queda la lucha contra el otro abusador", continuó la fuente consultada.

Los videos "desaparecieron"

Un problema a resolver por parte de los investigadores del caso es la desaparición de grabaciones con contenido de abuso sexual infantil, que aparentemente estaban almacenadas en una computadora del detenido.

"Todos los videos que yo misma vi, desaparecieron mágicamente de su computadora. Como mi hija me contó que su padre los filmaba, un día se me ocurrió sentarme a mirar en la computadora y encontré videos de contenido sexual infantil de mis hijos", relató la vocera.

"Entré en shock, fui catapultada a la Comisaría de la Mujer y al otro día me citaron desde fiscalía para entregar la computadora, que (la división) Cibercrimen (de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) peritó".

Sin embargo, los peritos establecieron que el dispositivo electrónico no contenía material sexual infantil.

"Alguien borró esas evidencias, pero pude recuperar algunos videos", aseguró la mujer, quien estuvo casada 16 años con el encausado.

Abusos "paulatinos"

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, los ultrajes contra sus hijos sucedieron paulatinamente, cuando ella se retiraba se la vivienda familiar para concurrir a su lugar de trabajo.

"Los abusos se cometieron desde que mi hijo era muy chiquito, de manera paulatina hasta llegar a lo concreto. Me enteré por un tercero y más de una vez le pregunté a mi nene, pero me decía que no había pasada nada", contó.

"Hasta que un día empezó a contarme de a poco, comencé a preguntarle y me terminó relatando todo. Después, con mi hija, sucedió lo mismo".

"A partir de ese momento empezó la lucha", completó.

El 1 de diciembre del año pasado, la progenitora de los menores radicó la denuncia correspondiente y la justicia decretó la exclusión del hogar del padre de los niños.

Una semana después, al militar detenido se le impuso una prohibición de acercamiento y "no supimos más nada de él hasta ahora".