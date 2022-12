Así operaba la mafia de las patentes dentro y fuera de la muni

--Hola Juan, ¿hoy lo hacemos por lenguaje de señas esta charla de café?

---¡Qué te parece! Grité ese penal de Lautaro como si fuera el título del mundo.

--Que alegría para todo Bahia que el jugador formado en Liniers sea el encargado del penal decisivo y haya provocado semejante emoción.

---Me imagino cómo debe estar papá Pelusa y se me pone la piel de gallina.

---Una pena que la semifinal del martes no sea contra Brasil.

---No jodas. Estamos entre los cuatro mejores del mundo, con dos bahienses en el plantel, y a vos te preocupa el rival...

--Queria que la fiesta sea completa. Pero bueno, que venga Croacia ahora.

--No te confíes. Ya demostraron ser durísimos los croatas, pero estos chicos demostraron que están para cosas importantes.

--Ojalá tengamos una alegría grande ante tantos problemas que tenemos los argentinos. Pero, ¿no me vas a felicitar?

--Otra vez la misma historia. ¿Qué acertaste ahora?

--Se ve que andás corto de memoria. Cuando vos pensabas que la elección por el rectorado en la UNS venía reñida, te adelanté que Daniel Vega ganaba por escándalo.

--Tenés razón. Anotate otro poroto. La verdad que conseguir 62 votos sobre 72 posibles en la Asamblea Universitaria va a ser difícil de igualar alguna vez. Evidentemente, y pese a las complicaciones de la pandemia, realizó una gestión que conformó a la gran mayoría del mundo universitario.

--Te devuelvo la cortesía: a mediados de noviembre tiraste la primicia del escándalo en la muni por el tema de las condonaciones “truchas” a deudas de patentes. ¿Qué más sabés? Porque ví en La Nueva que hicieron varios allanamientos la semana pasada por este tema.

--Tengo un par de perlitas que me contó mi amigo Ricardo. Uno de los empleados involucrados en la maniobra es el hijo de un ex funcionario, que fue condenado tiempo atrás en otra causa. No te voy a decir el nombre, pero seguro que lo sacás con ese dato. Y te digo más, desde mañana lo trasladan a otra dependencia mientras avanza la causa.

--Ya me imagino quién puede ser. De todos modos hay que tener en cuenta que está todo en proceso de investigación para determinar si realmente hubo delito, pero hasta donde sé también habrían participado un par gestores en ese posible desfalco.

--De los dos que son actualmente investigados por el fiscal Zorzano, una es miembro de una familia que se dedica a la compraventa de autos y que estuvo sospechada hace un tiempo en algunos asuntos delictivos. Otra perlita: cuando la policía fue a su domicilio particular, les llamó la atención que encontraron varias órdenes de allanamientos previas a este caso y por diferentes causas.

--Dame algún detalle del mecanismo que usaban.

--No había un solo método, pero el que más utilizaban consistía en liberar impuestos de automotores utilizando la exención impositiva que existe para las personas discapacitadas. El dispositivo empezaba cuando un vehículo municipalizado caía en alguna de las 3 concesionarias de esta familia. Si tenía deuda, se contactaban con este empleado para que manipulara el sistema municipal y eximiera el pago mediante ese ardid.

--Estimo que al vendedor le retenían el dinero de esa deuda, pero no tenían que pagarla porque ya aparecía cancelada en el registro. Y esa plata se la dividirían entre los dos.

--Suponés bien. El municipio sigue auditando casos sospechosos. A priori sería cerca de un millón de pesos, pero continúan tirando del hilo hasta ver a dónde llegan. Y ahora también queda resolver quién se va a hacer cargo de esa deuda que la comuna no cobró.

--Ya hablamos bastante de la compra por parte del municipio de la propiedad de Misiones y Brown, donde se mudará en alrededor de 6 meses el Tribunal de Faltas.

--Te doy los números finitos: Air Liquide Argentina SA cobró 102.400.000 pesos por ese inmueble centenario, a lo que se deben agregar 3,7 millones de pesos para la empresa Remax y para Teresita que intervinieron en la operación. A groso modo, el municipio pagó alrededor de 330 dólares el m2.

--Ya que estamos en el rubro inmobiliario, ¿hubo algún avance en la venta del Teatro Plaza, que ya hace bastante está publicado?

--Se comenzó a ofrecer en abril de este año en 2 millones de dólares, pero ahora bajó drásticamente su precio a 1,3 millones, e incluso con la posibilidad de un pago del 50% y el resto a convenir.

--En algún momento el municipio estuvo interesado.

--Siempre hubo versiones, pero lo real es que se consideró adquirirlo en 2008, para sumarlo al teatro Municipal, pero la idea naufragó en el Concejo Deliberante. Unos años después lo compró la agrupación religiosa Águilas Reales.

--Desde el Asociación Amigos de Orquesta, Ballet y Coro de los Organismos Artísticos del Sur (OAS) alentaron para que se compre.

--El intendente no comulga con esa idea y sigue señalando que su prioridad hoy, en materia de cultura, es dar todo su apoyo a la biblioteca Rivadavia.

--Hablando de la biblioteca, me dijeron que hubo un pedido especial en el tradicional brindis que hace todos los años “Corcho” Bonarcorsi en su local de Cabrera 4400.

--Es verdad. Yo no lo escuché, pero me comentaron que les solicitó a los empresarios presentes que analicen la posibilidad de aportar mil dólares cada uno para poner punto final al preocupante momento que atraviesa la entidad. El pedido sorprendió al propio Jaime Linares, que estaba presente en el evento y es el actual presidente de esa asociación.

--Hay mucha preocupación con ese tema, porque se termina una fuente de ingresos importantes en el corto plazo, como es el alquiler del inmueble que fuera de Bunge & Born de avenida Colón 50, ocupado por el Departamento de Derecho de la UNS, y que ya avisaron que no renovarán el contrato porque se mudan a un espacio propio. ¿Te llamó la atención algo más de esa celebración?

--Dos perlitas: la primera, fue cuanto menos curiosa la ausencia de una parte importante del arco político local, porque no asistieron Gay, Susbielles, Lorenzo, De Leo, Compagnoni ni Feliú. Todos esgrimieron problemas de agenda. Y lo segundo que me sorprendió fue ver charlando muy amigablemente a dos funcionarios, uno bahiense y otro de una localidad cercana, que se suelen “matar” por redes sociales.

--Ya que mencionaste a Feliú, llamó mucho la atención su silencio tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de Vialidad.

--Buen detalle. Mirá que se escucharon todo tipo de opiniones, tanto de políticos locales, provinciales y nacionales, de acuerdo a su conveniencia política, pero en este caso hubo un mutismo cuanto menos curioso.

--De todos modos, sí compartió en su Facebook el comunicado de solidaridad que publicó el Partido Justicialista, pero no se refirió al tema por sí mismo.

--A Gay sí se lo vio el domingo en Pigüé, en la 23º edición de la Omelette Gigante.

--Acompañó al cónsul de Italia, Samuele Fazzi, que hasta se animó a romper huevos. Y, según me cuentan, Héctor también fue a cerrar una tratativa.

--Otra vez con el misterio. Desembuchá.

--Estoy en condiciones de asegurarte que la Cofradía Mundial de los Caballeros de la Omelette Gigante se va a trasladar con su fiesta característica a Bahía Blanca, con motivo de los actos del 195 aniversario de la ciudad. Y también gestionan la presentación de una banda musical muy importante.

--Otros motivos para estar presente.

--Mientras venga de arriba, vos agarrás hasta un rayo.

--Hago de cuenta que no te escuché y sigo. Un amigo de Cerri vio movimientos en la delegación de allí. ¿Sabés que están haciendo?

--Sí. Hicieron algunas reformas para darle mayor espacio al Registro Civil. La idea es sumar el área de Documentación, que es un pedido permanente de los vecinos de la localidad, que deben venirse al centro de Bahía cada vez que tienen que hacer un trámite de ese tipo.

--Te tiro otra buena noticia vinculada con gente que sigue apostando a la ciudad, en este caso Educación.

--Soy todo oídos.

--Hace un par de domingos te conté sobre la escuela primaria que impulsa la reconocida directora del jardín Colorín Colorado, la querida Chana.

--Me acuerdo. En la segunda cuadra de Donado, enfrente al Mercado Municipal.

--Esa misma. Bueno, esta semana quedó todo concretado con la aprobación del nuevo establecimiento a nivel provincial. Así que el año que viene la impronta de Chana y su equipo, que durante tantos años educó a tres generaciones en el jardín, se va a extender al nivel primario.

--En los últimos días, en Mar del Plata, se produjo una noticia que seguramente va a impactar positivamente en nuestra ciudad.

--¿Lo decís porque la justicia de esa ciudad destrabó la exploración petrolera frente a las costas?

--Claro. Al reactivarse esta posibilidad, seguramente seremos partícipes de todos los servicios que esa industria gigantesca demande. Sin dudas que va a generar mano de obra y movimiento en las compañías industriales de nuestra ciudad.

--Hace mucho que no me contás algo del autódromo local.

--Además de que tocan Los Palmeras esta noche, lo más fresquito que tengo es que se avanzó mucho en la construcción del kartódromo de tierra, que se podrá utilizar no sólo para que corran todas las categorías de esa especialidad, sino también para pruebas de forma permanente.

--Dame algún otro dato.

--El circuito tiene cerca de 1.000 metros y, según me dicen, ya está en un 95% finalizado. Los corredores de la Asociación Bahiense de Karting y los del Superkart del Sudoeste están muy felices por esta noticia, ya que podrán organizar carreras en su propia ciudad y también probar o practicar cuando quieran.

--Hablando de construcción, ¿es verdad que se viene otro Centro de Salud?

--Se proyecta para los primeros meses de 2023 y va a estar ubicado en Villa Harding Green, un sector de Bahía que creció mucho y cuyos vecinos tienen que recorrer largas distancias para ser atendidos cuando tienen algún inconveniente de salud.

--Si no llevo mal la cuenta, sería el sexto de este tipo.

--Estás en lo cierto. A mediados de este año se inauguró el último, el de Villa Gloria, que lleva el nombre de César Milstein. Y antes se habían edificado los de San Dionisio, 9 de Noviembre, Polideportivo Norte y Dharma. La finalidad es descomprimir las guardias de los hospitales públicos, un recurso que cada vez se complica más brindarlo.

--Vos que estás en todo. ¿Qué sabés de la búsqueda del papa Francisco de un líder para su antiguo obispado y que de cierto modo involucra a nuestra ciudad?

--Te cuento: hace unos días el Arzobispo de Buenos Aires, el Cardenal Mario Poli, llegó al límite de edad. Por lo tanto, el Papa Francisco debe tomar pronto una importante decisión personal; después de todo, se trata de su antiguo obispado.

--¿Y qué tiene que ver eso con Bahía?

--Según comentan, uno de los máximos candidatos es el actual arzobispo de nuestra ciudad, Carlos Azpiroz, que nació en Buenos Aires y proviene de la orden dominicana. Pero también tercian el de San Juan y el de La Plata.

--¿Algo del campo?

--No necesariamente del campo en sí, pero te cuento: invitada por la Bolsa de Cereales local, hace unas semanas la cordobesa Diana Mondino contó algunos de los interminables vaivenes que suceden a diario con la economía en el país. La presentación de la directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en el master en Finanzas de la Universidad del CEMA fue en el auditorio de la Cámara Arbitral y resultó muy interesante.

--Bueno, es habitual este tipo de presentaciones. Y la economía en manos de especialistas siempre tracciona.

--Sí, pero lo que no se ve seguido, por no decir casi nunca, es lo que te voy a contar. Mondino, quien también es reconocida por sus originales posteos en redes sociales, aceptó venir con una condición: que el cachet de su disertación sea destinado a una entidad de bien público.

--Muy buen gesto.

--Ni te cuento la felicidad de quienes integran la Asociación Civil Nutrirnos Más Bahía Blanca, adherida a la Red Argentina de Bancos de Alimentos, que trabajan en el depósito del Mercado Victoria. Asisten a comedores y merenderos durante todo el año y en la pandemia la rompieron con la provisión de alimentos frescos.

--El mejor destino para ese dinero entonces. ¿De los carritos del parque de Mayo tenés algún dato?

--Según me dicen, está un poco demorada la apertura del que ocupará Big Six. Aparentemente, recién lo tendrían listo para mediados de febrero. En tanto, la intención de la cervecería Bauhaus y de Hell`s Pizza sería abrir antes de fin de año.

--¿Algo más del ámbito comercial?

--Obvio, nunca me quedo sin nafta...

--¡Ah bueno! Veo que te agrandaste.

--Es una broma que tiene que ver con el chisme.

--A ver...

--Me contaron que se viene un cambio grande en una de las esquinas importantes de la ciudad.

--¿Y que tiene que ver la nafta?

--Justamente, la esquina es Urquiza y Sarmiento. La tradicional “estación de Figarra”.

--¿Un lavado de cara?

--Más bien una cirugía total. Hasta los tanques van a cambiar, además de las islas de expendio obviamente. Y el local de productos y bebidas, ahora va a ser un Super Siete, que es la marca de Puma, como Full es la de YPF. Dicen que va a ser una de las más modernas de la ciudad.

--Mirá vos. Yo iba a esa estación desde muy chico, y la atendía un hombre, morocho, creo que le decían el Negro, muy buen tipo. En buenahora que empresarios locales se modernicen y avancen.

--¿Has ido a Monte Hermoso últimamente?

--En un rato salgo para allá para ir al cierre de la Fiesta de la Cerveza.

--Cuando estés llegando, prestá atención al tramo de la Ruta 3 que se hizo a nuevo luego de que se inundara por el temporal de principios de 2019, que demandó un alteo.

--¿Qué querés que mire?

--La laguna. Te acordás que en aquel entonces se desbordó por las precipitaciones y tapó de agua el asfalto; ahora se secó completamente de un lado y del otro se achicó considerablemente. Y después algunos dicen que el cambio climático es verso...