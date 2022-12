Un "Olimpia de oro" que quedó en muy buenas manos

Los muchachos de las bochas se ganaron el Olimpia de oro. Por primera vez la institución de Castelli y Juan Molina inscribió su nombre en la principal categoría, modalidad tercetos.

Los campeones dejaron sus sensaciones.

"Cerramos un año con una gran alegría. En lo particular hago muchos kilómetros porque me gusta, me apasiona jugar a las bochas", dijo el viedmense Fabián Tolosa.

"Viví esta linda experiencia en 2010 (Independiente) y 2016 (Kilómetro Cinco) y nos reencontramos en este 2022 para repetir en Olimpia. Es un grupo de amigos y buenos jugadores. Con Luciano (Bardelli) y Daniel (Adassus) tenemos una amistad de años; ahora se sumaron Agustín (Heil) y Juan Ignacio (Merlos), que son excelentes personas", señaló el bochador.

"¿Barrio Hospital? Un equipo con figuras y era el bicampeón. En la primera final Daniel (Vitozzi) jugó a un nivel increíble y nos ganaron bien; en el segundo mejoramos, Luciano no erró bochazos,, tuvimos un mejor arrime. Hubo una mano decisiva donde marcamos 5 puntos, se hizo diferencia", señaló.

"Se juega poco en tierra, personalmente lo hago más en sintético. Pero he practicado mucho en Círculo Católico de Viedma y en Atenas de Patagones con un grupo de amigos", contó.

"Este año tuve la suerte de integrar por primera vez el seleccionado bahiense. No es fácil, porque hay muy buenos jugadores, pero estoy feliz de haber representado a Bahía", apuntó.

"¿Mi familia? Me bancan en cada viaje que hago para venir a jugar; son muchas horas y kilómetros, pero se lo debo a Claudia, mi señora, Luciano, mi hijo y Martina, mi hija. Y quiero resaltar el acompañamiento de Adassus y su esposa Marisa, quien me abre las puertas de su casa para poder venir a competir", resaltó.

Asimismo, Luciano Bardelli sigue cosechando alegrías personales y sumando títulos a su palmarés.

"Un lindo año en lo personal. Gané el Individual y el de tercetos, que es el más importante por trayectoria y convocatoria. El año pasado estuvimos muy cerca de lograr el objetivo y no se dio porque hay equipos muy competitivos. Nos tocó ser locales, pero no es una localía determinante porque todos han jugado en la cancha de Olimpia y la conocen bien", señaló Bardelli.

"En lo personal me cuesta más jugar en sintético; estando de bochador en tierra se ven jugadas muy lindas, cambia el juego y como no había pasado en los últimos años nos tocó definir en tierra", apuntó.

"Un grupo bárbaro. Fabián es padrino de uno de mis hijos y hace un mes ganamos el torneo de parejas (ante Nicolás Pretto y Pablo Apez) que me hicieron en homenaje en Mar del Plata. Hemos transitado un lindo camino con una amistad de por medio", contó.

"Todo esto es posible gracias a nuestras familias. En mi caso Daniela me aguanta todo, el trajinar de partidos, las prácticas, los viajes. Y resaltar lo hecho por Daniel Adassus, nuestro DT, que hace mucho por el club. Es un grupo de gente, con él a la cabeza, que nos hacen sentir muy cómodos y nos permiten viajar y representar al club en todo el país", subrayó.

Para Agustín Heil, su segundo título en tercetos es un premio al esfuerzo.

"Soy papá primerizo, Canela (va para los 10 meses) llegó con un pan abajo del brazo y tanto a Valeria como a mí nos llenó de amor el hogar. No le pude dedicar mucho tiempo al deporte, pero mis compañeros estuvieron bárbaro y logramos sacarnos la espina del año pasado", dijo Heil.

"Jugamos a un gran nivel, lo pudimos demostrar en la cancha con una gran regularidad. Perdimos la primera final porque Daniel tuvo una noche superlativa, pero en el segundo partido estábamos muy mentalizados, aprovechamos los lugares mas difíciles de nuestra cancha e hicimos la diferencia", apuntó Inca, que jugó su sexta final en siete años.

"Tres títulos de parejas en siete finales y dos títulos de tríos en ocho finales. También perdí cuatro finales individuales. Por suerte los últimos años fueron con alegrías", remarcó.

Para Juan Ignacio Merlos el retorno a las bochas fue como vivir un sueño.

"Empecé a los 14 años en El Puma gracias a las enseñanzas de Luis Luque. Luego dejé hasta los 19 y el año pasado volví a El Puma. Luque me invitó a venir a Olimpia y este año empecé en Primera. Jugué en octavos y en la final; estoy viviendo un sueño", aseguró.

"¿Si voy a seguir? No dejo más, amo este deporte. tengo 36 años y mucho por aprender. En Olimpia recibí cariño y Dios me guió en este camino", sentenció.