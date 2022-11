Lucas Benamo: "Las sensaciones de volver a correr fueron muy intensas y hermosas"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La puerta nunca se cerró. Pero las obligaciones de vida debieron postergar esa faceta y abrir paso a la nueva faceta, que hoy lo encuentra gozando de un fabuloso momento como coach deportivo automovilístico.

Pero la especial competencia del Turismo Nacional en Buenos Aires le abrió las puertas al bahiense Lucas Benamo al reencuentro con su gran amor, la competición propiamente dicha, sensación que no experimentaba hacía más de cinco años.

“Volver a correr me generó una mezcla de sensaciones. Hacía muchos años que no corría en el TN y otros tantos que me había retirado como piloto de la actividad. Y ese feeling de correr, largar y girar al lado de otros autos obviamente que se perdió, pero me causó algo increíble y que hacía tiempo no experimentaba”, le contó Lucas a La Nueva.

Desde el vamos, Benamo, campeón 2005 de la Fórmula Renault, mostró que sus aptitudes, más allá que su humildad no se lo permita reconocer, estaban intactas; no por nada ese 1º puesto en el primer ensayo de invitados para la Clase 3.

Cierto es que Lucas se subió a uno de los vehículos que supo triunfar en la presente temporada, el Chevrolet Cruze de Sebastián Gómez. Pero sin una buena conducción nada bueno puede ocurrir.

El veloz Cruze que aceleró Lucas el fin de semana.

“Le agradezco a Seba Gómez por la invitación y que me haya tenido en cuenta, como también al equipo de Gaby Rodríguez. El viernes pude quedar primero en el entrenamiento, lo que me dio mucha confianza, y eso marcó la pauta que el auto funcionaba muy bien. Lástima que a la hora de clasificar al auto no le cayó bien la nueva goma. Encima me tocó girar en el primer grupo, cuando la pista estaba con mucha temperatura; eso nos privó de estar entre los diez, que considero teníamos potencial para hacerlo”, detalló.

El 23º puesto en clasificación pareció tirar por la borda ese potencial tan visible en el amanecer del fin de semana, pero la cosa cambió drásticamente en la primera final del domingo, justamente con Benamo al volante.

“La carrera la disfruté mucho y hacerlo con el Gálvez lleno me puso la piel de gallina. Hice una buena largada, pude esquivar los problemas, superar varios autos y quedar 12º, dejándole a Seba una buena posición para su carrera, en la que pudo quedar 8º y redondear un muy buen fin de semana”, contó.

“Estoy súper feliz de haber vuelto a la actividad un rato, aunque también tuve que trabajar durante el fin de semana junto a Lucas (Colombo Russell, su socio) en nuestra función como coachs, por lo que fueron días muy intensos. Pero así y todo las sensaciones fueron hermosas e intensas”, agregó Lucas, titular de la empresa Lucas Coaching Driver.

¡Dos referentes! Junto a Leandro Vallasciani, quien también se dio el lujo de volver a competir.

Muchos pensarán, con semejante rendimiento logrado, ¿cómo no proponerse una vuelta al volante?

Difícil, por no decir imposible. Ocurre que al auge de su empresa, donde vuelca toda su experiencia como piloto para educar a nuevos y grandes proyectos del automovilismo, Benamo le debe sumar la incipiente nuevo rol que deberá ocupar en su vida. ¡Nada menos que la paternidad!

Aunque el sueño no se lo quita nada ni nadie…

“Siempre ese sueño está, es algo pendiente. Pero en el corto plazo no. Más que ahora nuestra empresa desembarcó también en el Turismo Pista, una categoría hermosa, donde sería lindo poder hacer una temporada. Pero junto a mi socio estamos muy enfocados en lo laboral, con muchos equipos y pilotos que solicitan nuestros servicios”, explicó.

“Y ni hablar que ahora, en unos meses, me cambiará la vida. Eso lo hará más difícil todavía. Pero así estoy muy bien, siendo feliz y disfrutando cada cosa que hago. No niego que volver es una cuota pendiente, sobre todo en una categoría y con un auto competitivo, como para bajar la persiana como corresponde. Pero ahora es muy difícil”, cerró.