Leandro Santoro reveló que no habla con Alberto Fernández y contó los motivos

El diputado Leandro Santoro reveló que no habla con el presidente Alberto Fernández y brindó detalles del deterioro de su relación tras su asunción en 2019. "Hace tres o cuatro meses que no hablo con él, le escribí la vez pasada y no me contestó. No sé si se enojó, Alberto tiene mil cosas, si le escribo y le insisto, seguro me contesta", expresó el legislador del Frente de Todos.

El hombre que supo ser cercano del jefe de Estado confesó sus intenciones de formar parte del Gabinete que respalda al mandatario aunque no logró sus aspiraciones. "Me dolió que no hayan pensado en mi. Alberto me dijo que no se lo pedí", afirmó el legislador que hoy se define "no binario", por ser un "alfonsinista radical" que forma parte del peronismo.

"En todo el período le dije contá conmigo para lo que necesites, faltando diez, quince días para que asuma a mi él me dejó de llamar. Se decía que Santoro iba a ser viceministro, jefe de Gabinete...", planteó en diálogo con Radio Neura.

En la misma línea, amplió: "Pensé que iba a ser viceministro, de hecho lo llamé a Aníbal (Fernández) diciéndole que los periodistas me llamaban preguntándome qué iba a hacer y yo decía que no tenía información. Me dijo que le escriba directamente, entonces le mandé un mensaje preguntándole si tenía lugar en el Gobierno, y me respondió diciendo que yo nunca le había pedido nada, y sí, es verdad, pero hay que pedir, y me dijo que hable con Santiago (Cafiero)".

A su parte, el legislador confesó que estuvo cien días sin hablar con el mandatario, y contó que se comunicó con el entonces jefe de Gabinete quien le reiteró los argumentos del mandatario: "Llamé a Santiago, me dijo, 'uy, nunca nos dijiste nada', y me respondieron, 'bueno te armamos una subsecretaria'. 'Ni en pedo', respondí. Después me buscaron un lugar en el ministerio de Trabajo y dije que no".

"Era amigo de él cuando estaba enfrente de nuestro espacio político, yo siendo candidato de Cristina yo, y el jefe de campaña de (Florencio) Randazzo, y nos juntábamos a comer, yo diciéndole qué carajos están haciendo. Cristina candidata, se terminó la discusión, con nuestras diferencias", contó sobre el pasado de Alberto Fernández, y agregó: "Cuando recompone relación con Cristina me puse muy contento porque me parecía que era un tipo que podía aportar mucho, me imaginaba Cristina iba a ser candidata y el su jefe de gabinete, nunca me imaginé la jugada de ir de vice".

En torno a las elecciones presidenciales camino a 2023, Santoro desestimó que la vicepresidenta haya lanzado su candidatura y no desestimó alguna sorpresa en el nombre del candidato. "Es una mina inteligente, y ninguna persona inteligente a menos de un mes de terminar el año y a diez días del mundial hace un lanzamiento político", argumentó.

Por último, el diputado identificó el alza en los precios y la suba de los alquileres frente a la pulverización del salario ante la inflación. "El problema número uno es la guita que no alcanza", concluyó el legislador. (NA)