Los hinchas de Villa Mitre se ilusionan con la “Mungoneta”: “Se puede, tenemos con qué”

Los hinchas de Villa Mitre no pueden bajar la adrenalina, y menos que menos la emoción, que les generó el triunfo ante Olimpo por penales, y la clasificación a la final del torneo Federal A, que se disputará el próximo domingo, a las 17, en el estadio de Rosario Central.

Tras los festejos en la sede y más tranquilos en sus lugares de trabajo, tres fieles seguidores del tricolor le dejaron sus impresiones a La Nueva., 24 horas después de un clásico caliente, intenso y con final feliz para el que mejor planteo hizo en el tiempo regular, antes de la definición por penales que terminó 4-2 a favor del “villero”.

-- “Pasó a la final el que más gasto hizo en el partido, porque Villa Mitre borró a Olimpo de la cancha. Me encantó el planteo de Carlos Mungo (DT visitante), además de que el equipo jugó con la seriedad que el caso ameritaba. Nosotros llegamos en un excelente estado anímico, con dotación completa, mientras que Olimpo no fue el de siempre, como que pareció que se gastó toda la pólvora en la etapa clasificatoria. Estoy re contra confiado, vamos contra Racing de Córdoba, el mejor de la otra Zona, pero la Villa va a ir a ganar, tiene el ascenso entre ceja y ceja”, Guillermo Bachilieri, empleado de una casa de repuestos de autos.

-- “El partido tuvo todas las características de un clásico que definía mucho, los dos equipos se brindaron en busca del triunfo, aunque Villa Mitre demostró que estaba más entero futbolística y anímicamente y por eso estuvo más cerca del gol con un remate de Tunessi en el primer tiempo y la salvada en la línea de Perotti en el segundo. Ahora a esperar la final, me carcome la ansiedad; solo espero que no haya fallos arbitrales escandalosos y que ascienda el mejor. Lo mejor para el equipo de mi corazón”, Anahí Luciana Patiño, empleada de una librería céntrica.

-- * “Merecimos ganar en el tiempo regular, Mungo fue mejor estratega que Carlos Mayor. Me parece que este era el partido más complicado del año, no creo que Racing de Córdoba tenga más potencial que Olimpo. En un torneo coherente, el clásico de ayer tendría que haber sido la final por le ascenso. Sigo a Villa Mitre a la distancia, y este plantel me ilusiona. Fue de menor a mayor en el torneo y hoy el equipo está entero, motivado y con la confianza plena de saber que se puede”, Enrique González, viajante, hoy radicado en Olavarría).