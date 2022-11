Un testigo declaró que Sabag Montiel pudo haber intentado asesinar a Cristina Kirchner por plata

Un testigo que convivió con el acusado de haber intentado asesinar a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag Montiel, ratificó la hipótesis según la cual pudo haber tenido un móvil económico para el ataque.

“Él no tenía ninguna ideología. Por eso apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenía. Me pareció muy extraño. Él no se expresaba sobre política; se expresaba por problemas mundanos”, declaró Ezequiel Marcos Español, un músico de heavy metal de 30 años de edad.

Español convivió en el mismo departamento con Sabag Montiel y otras personas pero se distanció de él cuando comenzó a frecuentar a integrantes de la comunidad gitana, con quienes no mantenía una buena relación.

Convocado a declarar por la jueza María Eugenia Capuchetti, Español describió que el principal imputado por el intento de magnicidio tenía una predisposición violenta con quienes le debían dinero.

Cuando le preguntaron si Sabag Montiel “por dinero estaría dispuesto a matar a alguien y en dicho caso si lo hizo a fin de recuperar algo que le fuera sustraído o en calidad de ofrecimiento o promesa de dinero” respondió: “en cualquiera de las dos, sí”.

En ese contexto, robusteció la hipótesis de un intento de magnicidio movido por una promesa de pago: “eso fue lo primero que se me cruzó por la cabeza, no que quería ser un héroe ni nada”.

Más aún, Español definió a Sabag Montiel como “influenciable o manipulable sólo por dinero. Si no, el manipulador era él”.

El testigo descartó que Sabag Montiel hubiera intentado asesinar a Cristina Kirchner porque “le puede haber picado un bichito de justicia social. Eso es raro de Nando, que no tiene empatía por la gente que tiene alrededor”.

“Para mí fue por plata, es indiscutible, lo sostengo”, insistió.

Español se definió a sí mismo y a Sabag Montiel como integrante de “comunidades de "metaleros y freekies", aunque el pretenso homicida de la vicepresidenta, si bien tenía instrumentos musicales y le gustaba cantar, no integraba ninguna banda.

Español, en cambio, dijo que toda en una banda de heavy metal cuyo nombre quedó asentado en el acta de su declaración como “Darkayser”.

Español también admitió conocer a otro de los detenidos, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar “los copitos”, Gabriel Carrizo, con quien reconoció que al principio de la relación no se llevaba bien pero eso mejoró a medida que lo fue conociendo.

Sobre Carrizo, fue interrogado sobre una declaración de su ex mujer, a quien presuntamente le dijo que le estaba por salir “algo importante” que le iba a redituar dinero y ello le facilitaría a la crianza de la hija que tienen en común.

Español recordó que “Carrizo había inventado una bebida alcohólica” y que pensaba explotarla comercialmente.

“No recuero cuál ni qué ingredientes eran específicamente pero sí, dijo que primero la iba a probar él y le iba a dar de probar a cercanos a ver qué les parecía, y una vez que esté todo ok iba a pensar en volverlo un negocio. Eso fue por julio o agosto”, en fechas coincidentes con lo que manifestó su ex pareja y previo al atentado contra la vicepresidenta. (NA)