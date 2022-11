La emoción de Nicolás Cabré al hablar de la China Suárez: "Es la mejor mamá"

A casi diez años de su ruptura, Nicolás Cabré se emocionó al hablar de la China Suárez, con quien tuvo a Rufina, su única hija. "Es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Nos llevamos súper bien. Recién estaba hablando con ella", le contó a Dante Guebel en el ciclo que conduce en El Nueve.

"Nuestras conversaciones son por Rufi. Nunca discutimos. A veces podemos estar de acuerdo o no, por eso nos separamos, pero hacemos un equipo. La prioridad siempre es Rufi y siempre lo fue. Nos apoyamos los dos", agregó. Y destacó que, más allá del fin de la pareja, mantiene una buena relación con la actriz y con su familia: "No solo somos la China y yo, es la familia. Yo puedo hablar con Marcela, su mamá. Es una familia".

"Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así porque todo lo vive ella (Rufina). Entonces, ella ve a sus padres compañeros, somos un equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas", enfatizó el galán, que próximamente volverá a trabajar junto a Mariano Martínez en Tom, Dick and Harry, una comedia en la que Cabré será el director.

Por otra parte, luego de varias idas y vueltas con Laurita Fernández, Nico volvió a apostar al amor con una mujer ajena a los medios de comunicación, que se llama Antonella Natale y es comerciante. "Ellos se conocen desde hace muchos años por amigos en común. Hace tres o cuatro meses, él le empezó a hablar por Instagram. Tuvieron varios encuentros cuidados. Se juntan en el departamento de él", contó Estefi Berardi.

Por su parte, Natale habló con Socios del espectáculo y aunque no negó su vínculo con Cabré, le restó formalidad: "Nos estamos conociendo. No tengo ningún título con él. La verdad que lo admiro mucho, me parece una gran persona, un gran padre, un gran actor y ¡es muy lindo!". (NA)