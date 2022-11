Se viene una prepaga para mascotas, remate en el Palihue, un castillo renace y el café que volará alto

Por Juan Florín

--Buen día Juan. Me imagino que hoy seguirás de cerca Olimpo–Villa Mitre y luego Boca–Racing.

--El primer partido sí, el segundo paso, te lo dejo todo para vos.

--Aunque no es lo mismo que competir por el campeonato, que es lo que realmente vale, seguramente no me lo voy a perder. Mientras tanto Ustedes sigan de vacaciones, cada vez terminan antes el año, je, je.

--No tenés cara, mejor vayamos a nuestros temas de cada domingo, dale...

--Lo que vos digas. ¿Por dónde arrancamos? La inflación es un tema que no pierde actualidad.

--Te diría que ha sido, es y será el tema, aunque ya no constituye patrimonio absoluto de la Argentina.

--¿Por?

--Está claro que lo nuestro, con más de 100% anual, en cualquier otro país sería una tragedia y acá, aunque cada vez más pobres, no estallamos. Bueno, en Estados Unidos, con 8,2% están que explotan y parece que se la tienen jurada a Biden en las elecciones.

--Leí, por ejemplo, que una hamburguesa en McDonald´s costaba US$ 5,57 y ahora 6,19.

--Así dicen y el promedio de una habitación de un hotel 3 estrellas en Miami en temporada baja asciende a US$ 304 dólares por noche más impuestos, mientras que el año pasado era de US$ 237.

--Como diría la hinchada de Boca: podrán imitarnos, pero igualarnos jamás.

--Veo que viniste con toda la chispa José Luis, ja, ja.

--Ponele onda Juan, no queda otra. Te cambio de tema. ¿Me parece a mí o al final ABSA se puso las pilas con las obras de agua?

--Sí y no. Te digo sí porque indudablemente están activando, pero también te digo que no porque deberían haber empezado el año pasado. Ojalá, por el bien de todos, las que ya comenzaron, y las que van a empezar, se terminen.

--Como venimos diciendo hace meses, este será otro verano difícil.

--Claro, aunque si los trabajos avanzan, al menos nos conformaremos con la posibilidad de llegar a estar mejor en el futuro.

--Bueno, contame entonces qué obras están por arrancar...

--El domingo pasado te conté que había empezado el acueducto de impulsión “Altos de Bahía”, más la batería de filtros que ya estaba en marcha en la planta Patagonia y el recambio de 13,5 kilómetros del acueducto entre Paso de las Piedras y la planta de Grünbein, que permitirá sumar 10% más de agua.

--Sí, eso ya me lo dijiste, pero tirá las nuevas obras.

--Pará, ansioso, te lo refresqué para ponerte en contexto. Ahora, según mis informantes, ABSA está definiendo los últimos detalles para comenzar el acueducto Bosque Alto-Los Chañares y también la renovación de cañerías en distintos puntos de la ciudad. Veremos.

--Veremos si ABSA se pone la 10 o nos vamos al descenso.

--Igual te repito que algunas de estas obras tienen unos dos años de plazo de ejecución, así que la tendremos que seguir remando.

--¿Alguna otra obra pública más?

--Una buena noticia y otra mala.

--Empezá por la buena.

--Obviamente nada es seguro, pero como la info que tengo me llega desde el sector privado, es decir, de la empresa Esuco, que va a hacer los trabajos, te diría que resulta más confiable.

--Bueno, pero no me dijiste de qué se trata.

--En unos 10 días empieza la autovía de Circunvalación Norte, entre Cabrera y Carrindanga.

--Bien, crucemos los dedos y confiemos en que así será. ¿Y la mala?

--Aunque haya sido incluida en el presupuesto provincial 2023 la obra de ensanche y mejora de la ruta 51, desde la zona de Los Siete Puentes y Bahía, hay muchísimas dudas.

--¿Por?

--Porque la obra en ejecución más al norte no se termina y parece que no se va a terminar. Viene complicada y la empresa no volvió a aparecer.

--¿De los grandes proyectos para Bahía tenés alguna novedad?

--Sí, pero este es otro tema para cruzar los dedos. Así como el proyecto de sumar otra planta en Profertil viene complicado porque los canadienses siguen reacios a invertir, la obra que en no mucho tiempo más podría ser anunciada es la mega planta para exportar de GNL, a cargo de Petronas e YPF, en Bahía Blanca.

--Por eso el ministro Massa apura el tratamiento de los proyectos de ley de hidrógeno y de GNL...

--Claro. Si estas leyes salen el proyecto será anunciado en breve. Anotalo.

--Bueno, pasemos a las novedades comerciales. Espero que esta semana tendrás algo que haga ruido Juan.

--¿Qué tal si te digo que hay obra social para mascotas?

--¿En serio?

--Sí, fíjate que los animales de compañía juegan un rol cada vez más importante en la vida de las personas y por esa razón nació MediVe.

--¿Una prepaga para mascotas?

--Exacto, para perros y gatos, así sus familias pueden brindarles una excelente calidad de vida, con una cobertura en salud completa, segura e integral.

--Dame algún otro detalle.

--Los interesados podrán a atender a sus mascotas en la red de veterinarias adheridas solo presentando la credencial virtual (teléfono/aplicación).

--Me interesa, seguí Juan.

--Hay tres planes de acuerdo a cada necesidad y presupuesto, y puede acceder a consultas, curaciones, estudios de diagnóstico, vacunación, etc. Como dicen sus impulsores: “Tener Medive es una tranquilidad para toda la familia y la Salud de las Mascotas asegurada”.

--Ya parecés un locutor de radio.

--Ja, ja. Me había olvidado de comentarte que la inauguración es este lunes 7, en Saavedra 30.

--Bien, sigamos.

--Te traje datos de un importante remate, no demasiados, pero suficientes.

--¿A ver?

--Se vendió en 104 palitos la casa que era del empresario metalúrgico Ramón Matilla, en el barrio Palihue. Del comprador, antes que me preguntes, tengo entendido que es productor agropecuario y que también se dedica a servicios inmobiliarios.

--¿Del martillero sabés algo? Se debe haber hecho unos buenos pesitos...

--Sólo te voy a decir que se llama Jorge y le dicen Lafauci. Creo que alguna cerveza se va a tener que pagar.

--Mmm...

--Para que te quedes conforme te puedo decir que hubo dos interesados que pugnaron hasta el final, partiendo de 93.600.000 pesos. La casa, ubicada en calle Pago Chico N° 50 es de dos plantas, con pileta, quincho, tres dormitorios, etc. ¿Conforme?

--Conforme ¿Qué más tenés?

--Un tema que me vengo olvidando siempre de comentarte y hoy me acordé. Finalmente, luego de muchos años inconcluso, parece que hubo gente que rescató al “Castillo de Villa Ventana”, porque ahora abrió en ese hermoso predio un restaurant y en una segunda etapa se sumarán también habitaciones para alojamiento.

--Me alegro porque se recupera un inmueble muy lindo y la región incorpora otro atractivo. ¿Quién es el dueño?

--Uno es Pablo Mazza, que tiene una empresa de eventos y catering a la vera de la ruta 33, cerca de Bosque Alto. Viene del oficio gastronómico y tengo entendido que hay otro socio, que se llama Hugo.

--Felicitaciones a ambos entonces y, ya que estamos, podrías recordarme la historia de ese castillo.

--Voy a tratar de resumirte en dos párrafos toda una vida. Los comienzos se remontan a 1972, cuando el entonces empresario Abel Moncada compró en ese lugar un pequeño lote y luego otros. En 1984 levanta un chalet familiar, el primero de sus castillos, que hasta tenía una habitación insonorizada para escuchar música. Esa construcción terminó en 1988 y luego Moncada proyectó una segunda.

--Donde iba a funcionar un hotel y un restaurante de lujo...

--Correcto. En 1990 empezó a levantar una planta baja con un gran comedor y dos galerías, y un segundo y tercer piso con unas 15 habitaciones con baño privado. Sin embargo, un incendio arrasó el negocio que Moncada tenía en Brown al 1100, Bahía Electrónica, y ese infortunio fue el comienzo del final para esa historia, cuanto faltaban pocos meses para que el complejo estuviese finalizado.

--Realmente una pena, pero seguí tirando novedades.

--Bueno, tal como habíamos dicho ya se inauguraron dos de los nuevos “carritos” de comida en el Parque de Mayo y a principios de diciembre lo hará una cerveceria.

--Podrías comentarme algunos datos más de estos dos emprendedores.

--Uno de estos locales está en el sector de la playa de estacionamiento, al lado de la placita de juegos, y el otro en la zona de los lomos de burro. Ambos negocios tienen antecedentes en la actividad gastronómica local.

--A eso iba. ¿Qué más sabés?

--El primero de estos lo lleva adelante Magdalena, “Cuca”, hija de Marcelino Bermúdez.

--Claro, miembro de una familia tradicional de Bahía, conocido hombre del golf de la ciudad y de la actividad agropecuaria.

--Tal cual. Ella ya tiene un emprendimiento en una esquina de calle Belgrano, con comida sana, artesanal.

--Y el otro local que abrió es una cafetería gourmet.

--Exacto, del mismo tipo que tienen en el shopping y del que intentaron desarrollar en la cantina del Dow Center. En este caso, estamos hablando de una familia que trabaja en gastronomía desde hace años y que comenzó su actividad en el rubro a través de las pastas caseras, con una marca que evoca al Rey de la Selva. Además, ahora seguirá cobrando vuelo porque ahora van a habilitar el esperado café del aeropuerto local.

--Tenés razón, lo leí ayer en “La Nueva.” y me dijeron que allí también tienen la concesión del kiosco.

--Sí, se trata de gente muy emprendedora, que va para adelante. Lo mejor para ellos en esta nueva etapa.

--¿Algo más del mundillo local?

--Sí, me contó un amigo que estuvo en la ciudad Gastón Remy, el ex CEO de Dow y director ejecutivo de Vista Oil, que no hace mucho creó la exitosa plataforma digital Nuqlea, de materiales de construcción, donde han invertido entre otros, Manu Ginóbili y Pepe Sánchez.

--¿Qué estuvo haciendo?

--Vino con el sacerdote y doctor Rodrigo Zarazaga, director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), una institución de los jesuitas en la Argentina dedicada a la investigación social y la formación de líderes. Los dos llegaron a Bahía en compañía de jóvenes dirigentes de dicha institución universitaria.

--Bueno, pero andá al punto, ¿qué vinieron a hacer?

--Si bien hubo mucho hermetismo en relación a su visita, diversos actores visitados destacaron la pluralidad política de los jóvenes dirigentes y también las ganas de empaparse en cuestiones que necesita una ciudad como Bahía Blanca para crecer ordenadamente atendiendo a las necesidades sociales.

--No me decís demasiado…

--Pasaron por el puerto, por empresas del polo, el diario La Nueva, y charlaron con los referentes más importantes de la región.

--Me hablaste de jóvenes dirigentes…

--Sí, estuvieron de todas las fuerzas políticas. Ayelén Rasquettim diputada por el Frente Renovador y Rosendo Grobocopatel, del Pro.

--Bien, sigamos.

--Una noticia solidaria que es importante: el próximo viernes se va a llevar a cabo en los locales de Mc Donald de Bahía el Día más Feliz, donde lo recaudado por la venta de Big Mac irá destinado a la casa Ronald McDonald.

--Es verdad, una loable iniciativa destinada a brindar descanso y contención a mamás y papás de niños internados en el Hospital Penna y a embarazadas de riesgo.

--Claro. Desde octubre de 2015 más de 880 niños y familias pasaron por la Casa, por darte sólo un número.

--¿Tenés algún tema más antes de ir desensillando amigo?

--Sí. En momentos que se discute bastante el nivel educativo en nuestro país, es muy loable la participación de la Técnica 1 de White en el concurso “Soluciones para el Futuro” que organiza Samsung.

--Leí hace un tiempo en “La Nueva.” que sus alumnos presentaron alrededor de 10 proyectos, entre más de 900 de distintas escuelas de nuestro país, Uruguay y Paraguay.

--Exacto. Bueno, de todos esos, dos se metieron en la fase final, donde quedan participando sólo 5. Lo que acrecienta el mérito es que los otros tres son de una escuela uruguaya, otra paraguaya y una más de nuestro país.

--¿Sabés de qué tratan las ideas?

--Una se denomina “Comforting my emotions”, y básicamente es una almohadilla que puede despertar emociones para mejorar la calidad de vida de personas que transitan distintas enfermedades. Las realizan con un reactivo (acetato de sodio) que tiene la propiedad de producir calor durante su cristalización, generando un bienestar físico frente a un malestar físico y se le pueden agregar esencias.

--¿Y la otra?

--Se llama “MII (Membrana de intercambio iónico)” e intenta darle solución a una problemática muy común: la contaminación del agua por productos químicos utilizados en el hogar y la falta de agua y/o presión en los domicilios.

--Va a venir bien para una ciudad como Bahía.

--Es verdad. Al respecto, crearon una membrana de intercambio iónico para colocar debajo de las rejillas. Esa agua, en vez de ir a las cloacas, se podría utilizar para regar, por ejemplo. En su formato físico idearon dos capas que retienen las partículas de resinas cationicas y anionicas por las que pasaría el agua.

--¿Cuándo se sabe el ganador?

--El miércoles 23, luego de que los 5 equipos expongan sus proyectos ante el jurado. Cabe recordar que la Técnica 1 ya se adjudicó este concurso en la edición 2018, con el proyecto de Ferulas 3D.

--Donde ya hubo ganadores es en el “Smartport Lab Net-Zero Challenge” del puerto local ¿no?

--Sí, esta semana que pasó se dieron a conocer los resultados finales del concurso para reducir la huella de carbono en el puerto y los premiados fueron un proyecto de filtro purificador, capaz de eliminar diversos contaminantes del agua, y un sistema integral de monitoreo de cargas.

--Bueno Juan, vamos levantando campamento. Acá te dejo para la cuenta y para la propina de Tito.

--Apaa... Seguí así que el campo necesita una buena lluvia.

--Si es por eso deberías pagar vos alguna vez, aunque mejor no, caería un vendaval, je, je. Bueno, no la dilatemos más, chau, nos vemos en una semana.

--Dale, hasta la semana que viene José Luis.