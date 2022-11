Habló la madre que golpeó a un alumno: "El sistema le falló a mi hijo como a miles de estudiantes"

Romina Narváez asegura que el pasado 2 de noviembre, cuando agredió en el aula a un compañero de secundario de su hijo, se encontraba al límite.

“Estaba totalmente sobrepasada por la situación que vivía Benjamín”, le dijo a Clarín. “Pero yo soy un ser humano y puedo cometer errores. Intenté hacer justicia de otro modo porque a mi hijo lo dejaron muy solo, el sistema le falló como le falla a miles de otros estudiantes”, manifestó.

El miércoles, la mujer atacó a un estudiante de cuarto año del CEM 1 de General Roca (Río Negro), en un impulso por castigar a otro adolescente que le hacía bullying a su hijo, según declaró en reiteradas veces desde que el hecho trascendió.

En las imágenes se la ve lanzando cachetadas al joven, mientras los demás estudiantes y maestros intentan contenerla.

La mujer en el aula, antes de pegarle a un alumno por hacerle bullying a su hijo.

El Ministerio de Educación de la provincia ya anunció que se realizará una profunda investigación de los hechos para determinar causas y responsables.

"Las situaciones de violencia, intolerancia y maltrato no se resuelven con más maltrato e intolerancia --pidió Pablo Nuñez, el ministro de Educación--. No se pueden volver a repetir estos hechos y debemos procesarlos rápidamente en las escuelas porque no sólo se aprende matemática, lengua o bien otras materias sino también la tolerancia y el respeto deben ser parte del aprendizaje”.

Pero Romina advirtió que “no se quedará con los brazos cruzados” y que a su vez iniciará acciones legales contra el establecimiento, su director Lucas Frank y el propio ministerio. Además asegura que emprenderá un proceso legal en contra de la madre del chico agredido por las “mentiras” que esta habría dicho ante los medios.

“Ya tengo un representante legal y voy a probar que fui a las reuniones de padres, que me presenté en reiteradas ocasiones en la escuela y que es mentira que no asistía como dijo descaradamente el director. También se dijo que soy violenta, que tengo problemas psiquiátricos o que consumo drogas”, expresó.

El día de la agresión, Narváez contó que acompañó a su hijo hasta el segundo piso del establecimiento, donde se encuentra la oficina del preceptor del curso. El propósito del estudiante era denunciar una vez más el acoso del cual era víctima diariamente en el secundario. Según relató Romina, dejó que su hijo ingrese solo y se quedó detrás de una pared para escuchar la respuesta del preceptor.

“Mi hijo se presentó con un buen día, del mismo modo que le enseñé y que yo mismo actúo. Entonces, le está hablando y el preceptor, descaradamente y de muy mala manera le dice: no vengas al segundo piso, no vengas a joder acá. Yo viendo eso, ahí se me soltó la cadena”, contó.

“Fui desbordada, dominada por la emoción violenta, porque nadie le creía a mi hijo, hacían la vista gorda, se lavaban las manos en la institución. Todo lo que le pasaba lo comunicamos. Le decían bizco, gordo pelotudo. Lo sufrió de este y otros chicos. Esto no lo sabe la señora que es madre del chico que le hacía bullying a mi hijo”, relató.

“Me hijo me pedía que interviniera porque no era escuchado. Me presenté, di paso por paso, pedí hablar con el director, que no apareció, después subí hablar con el preceptor de los chicos de cuarto, ahí se desencadenó”, agregó.

Romina vive en una casa de General Roca junto a sus hijos Benjamín y Lautaro (25) que estudia en la universidad y trabaja, y su pareja, José. También rechazó la acusación acerca de que su hijo no tiene una familia que lo acompañe o no está presente en su vida.

Narváez ya fue citada por el Ministerio de Educación para dar su versión de lo sucedido. En este contexto repasó sus acciones del día que concluyeron en la agresión.

“Mi hijo tiene 15 años recién cumplidos y lo atacan chicos de 18 años. El sistema no responde ante esto y le falla a mucha más gente. Me han contactado madres que dicen que viven la misma situación. En la escuela no hay personal capacitado para estos temas, el preceptor no es alguien idóneo y el sistema no responde”, insistió.

“Mi hijo no es violento o ultra violento, como dicen. Mi hijo responde porque yo le enseñé a defenderse, y yo le enseñé a no quedarse callado y siempre se defendió del acoso, pero le salió en contra”, aseguró. “El mismo día, ese chico le pegó a otro compañero”, apuntó a su vez.

Benjamín no está asistiendo a clases por decisión de su madre y porque el colegio se mantuvo sin actividad el día siguiente de la agresión.

Horas después del altercado, un grupo de estudiantes se reunió afuera del establecimiento y exigió la renuncia del director. Algunos de los alumnos señalaron a Benjamín y otros al chico que presuntamente lo había agredido en numerosas ocasiones.

"Se han formado bandos a favor o en contra, pero la verdad es que el bullying afecta a muchas personas, hay madres que me dejan mensajes en el video en YouTube diciendo esto me pasó a mí", aseguró.

Romina no quiere que su hijo se cambie de secundario a pesar de lo ocurrido. “Si lo trasladan a él, voy a pedir que también trasladen al otro chico porque si no queda como que Benjamín es el problema”, subraya.

Por su lado, el director del secundario condenó la actitud de la madre. “Se trató de un proceder que no corresponde. La normativa es muy clara. Hay deberes y derechos de padres, estudiantes y docentes”, indicó a los medios la autoridad de la institución. (Clarín)