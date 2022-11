Vuelve "Sin Codificar": los nuevos integrantes y los históricos que no fueron convocados

Vuelve "Sin Codificar". Desde su cuenta oficial de Twitter (@SinCodificarTV) revelaron que el ciclo regresará pero con un nuevo nombre: "Decodificados". Además, se emitirá por la plataforma Flow, servicio que ofrece Cablevisión. En un principio contará con solo seis episodios de 35 minutos de duración. Entre los segmentos que estarán se destacan "Hablemos sin saber"; "La Gambeta: Vermouth Deportivo"; "El Cachador, compra de todo"; "Polizias: control de alcoholemia"; "Documentos Decodificados" y "Equipajes Sospechosos".

Distintos personajes que aparecieron en "Sin Codificar".

La nueva propuesta cuenta con varios de los tradicionales humoristas de "Sin Codificar" como Yayo Guridi, Pachu Peña, Pichu Straneo, Migue Granados, Nazareno Móttola, “Éber Ludueña” (Luis Rubio), aunque también habrá nuevos integrantes como “Caro Pardíaco” (Julián Kartun), Marcelo Ruíz Díaz, Ricardo Streiff, Nancy Gay, Walter López y Marina Castillo. Además, se suman el comediante Lucas “Luquitas” Rodríguez y “Dicky del Solar”, el polémico personaje creado por el también humorista Ezequiel Campa en el que interpreta a un rugbier de comentarios grandilocuentes y escasa empatía con los que no pertenecen a su círculo social.

Entre las figuras anunciadas llama la atención que no aparezcan Diego Korol, Martín Campilongo y Pablo Granados tres miembros históricos del programa y que las audiencias identifican con esa propuesta.

En diálogo con Teleshow, Diego Korol dijo: "La verdad no me llamaron para participar, me enteré por mis amigos que me mandan mensajes para felicitarme porque parece que hay una foto de promoción dando vueltas donde aparezco”. Aclaró que “les deseo lo mejor obvio!” y cerró con humor “Igual yo miro todos los videos por YouTube. Es lo mismo, es gratis y están mucho más jóvenes y lindos. Buen Mundial para todos”.

Diego Korol, histórico conductor del programa admitió que no lo invitaron a participar del nuevo ciclo.

Los comienzos

El 2 de marzo de 2008 un programa irrumpía con un humor delirante, irreverente y sin agresiones. Se trataba de "La Red TV Sin Codificar", que seguía los resultados del fútbol argentino con humor, conducido por Diego Korol y acompañado por Yayo Guridi, Jowi Campobassi, entre otros y con las hermanas Xipolitakis en los móviles. Al tiempo abandonaron el fútbol para dedicarse solo al humor. La propuesta prendió y en el año 2013 pasaron a Telefe como "Peligro. Sin Codificar". Con sketchs como "Hablemos sin saber", "Tu cana me suena", "Beber para leer", "Cacho Marley", "Deprepornis", "Mentiroso Mentiroso", "Gracias por andar", "La abuelita" y casi un centenar de creaciones más, el equipo integrado por Korol y Yayo sumaba a Pichu Straneo, Pachu Peña, Migue y Pablo Granados, Luis Rubio, Campi Nazareno Móttola y Ayelén Dotti entre los más conocidos. Se mantuvieron al aire hasta 2019 y desde entonces sus videos se replican en internet con miles de visualizaciones. (Teleshow)