"El Partido Obrero no está en la cuestión de las candidaturas, ese espectáculo espantoso del peronismo y Juntos"

El referente del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Néstor Pitrola, dijo esta mañana que "el Partido Obrero no está en la cuestión de las candidaturas, no está en este espectáculo espantoso que están dando el peronismo y Juntos por el Cambio", en el marco de una recorrida que está realizando por varias ciudades del país.

"Esta es una izquierda que se empieza a plantar como alternativa política para que en este derrumbe de los que nos gobernaron los últimos siete años no crezca (Javier) Milei. No puede ser que la juventud, nuestros trabajadores, vote a Milei, un fascista disfrazado de anticasta política. Con ese mensaje venimos...", amplió en diálogo con la prensa.

El dirigente aseguró que "la idea del Partido Obrero es construir un movimiento popular con banderas socialistas".

"Todo el presupuesto público nacional, el que viene, tiene un ajuste brutal —continuó—. No hay para tierras, no hay para viviendas, están mal asistidos los comedores, no aceptan más planes sociales... Por eso tenemos 35 % de pobreza nacional".

En ese sentido, Pitrola mencionó que "la mano dura tiene que ser para terminar de abrir fuentes de trabajo, pero no es lo que prima".

El dirigente estará mañana a las 17 en la plaza del Sol liderando un acto partidario.

"Nosotros venimos con el mensaje para que se vayan todos los políticos capitalistas, y no los políticos en general, para seguir reproduciendo la misma casta política que nos llevó hasta acá", completó.