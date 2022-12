Speedway: quedó oficialmente presentado el Internacional de Speedway 2022/23

La expectativa es enorme, se puede palpar. Y no es para menos, los fanáticos están a horas de presenciar, probablemente, uno de los certámenes mecánicos más grandes y espectaculares de las dos ruedas en mucho tiempo...

Todo está listo para el comienzo del Campeonato Internacional de Speedway 2022/23, cuyo lanzamiento oficial se efectuó esta tarde/noche en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

Allí se dieron cita las máximas autoridades del Automoto Club, representantes de la Federación Bonaerense de Motociclismo y algunos de los integrantes del gran parque de pilotos, los verdaderos protagonistas del espectáculo.

La primera de las catorce programaciones pactadas tendrá lugar el próximo domingo, en la flamante pista "Antonio Miranda" emplazada en el Club Crisol; escenario que ofrecerá unas cuantas novedades infraestructurales para esta nueva convocatoria.

"Creo que va a ser un muy lindo campeonato, gracias a la concreción de un montón de factores. Primeramente, el club fortaleció y afianzó la comisión directiva; se ha logrado una muy buena relación con la FEBOM, que es muy importante para que un club pueda crecer; el crecimiento de la pista y, sin dudas, la presencia de los extranjeros junto a nuestros pilotos", confió Sergio Martínez, presidente del Automoto.

"Hemos agregado tribunas, estamos terminando obras muy importantes y muchas cosas que, a pesar del robo sufrido, nos están permitiendo seguir adelante y hacer más grande el predio. Este campeonato demostrará, con un gran parque de máquinas, que la actividad está en crecimiento. Y eso nos llena de orgullo, poder recuperar algo que parecía perdido", agregó.

Como se comentó días atrás, el certamen tendrá la presencia estelar de seis pilotos extranjeros, quienes intentarán imponer presencia ante un por demás respetable parque nacional, que, entre otros nombres, contará con la presencia de Lisandro Husman, Facundo Albín y el reaparecido Jonathan Iturre.

"El Club hizo un esfuerzo enorme para traer pilotos de gran nivel. Ya conocemos a Pawel (Miesiac) y sabemos de lo que es capaz, pero el otro chico tiene un nivel incluso mayor, ya que está acostumbrado a pelear con los mejores del mundo. A ellos se les sumarán unos chicos italianos que andan en muy buen nivel, que garantizan un muy buen espectáculo", explicó Walter Arrese, vicepresidente del club.

Un total de 35 máquinas confirmaron su presencia en la primera fecha del 500cc, lo que motivó y "obligó" a las autoridades a buscar una alternativa para mantener el incentivo en los pilotos y el atractivo en el espectáculo.

"Una de las novedades será la disputa, paralelamente al Internacional, de un campeonato argentino. Al haber tantos pilotos y no poder participar todos del certamen mayor, se pondrá en juego una copa nacional, el cual tendrá premios especiales", explicó Ceferino Ilacqua, comisario deportivo de la prueba.

Los pilotos

Lucas Torresi: "Estamos bien. Para este campeonato nos preparamos mucho mejor, con dos motos completas y de buen nivel, y con buen apoyo de mis sponsors y amigos. Ojalá que todo funcione bien y podamos ser protagonistas".

Alex Acuña: "Tuvimos una gran experiencia en Europa a mitad de año, así que ahora encaramos todo con mayor expectativa. Creo que vamos a poder pelearle a los extranjeros, pero todo dependerá de la economía y cómo se vaya dando el campeonato.

Rodrigo Zubeldía: "Muy contento de poder hacer otro campeonato. El 500cc no es algo que no me quita el sueño, en 200cc estoy muy cómodo y a gusto, disfrutando de las carreras y pudiendo hacerlo realmente bien, con lo mejor dentro de lo que se puede.

Matías Díaz: "Veremos cómo empezamos. La idea es prolongar el buen momento del invierno, intentando divertirnos y pelear adelante. Queremos ser protagonistas y poder ir mejorando carrera a carrera. Ojalá se pueda pelear por el título.

Damián Rivas: "Contento de haber podido aportar un granito de arena con la comisión, trabajando en la pista y junto al club. Este año me toca también disfrutar un poco desde la pista, pudiendo correr y con mucha ansiedad".