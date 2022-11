Diego Pérez tendrá una gran responsabilidad: "Espero agarrar ritmo rápido", expresó

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Reencuentro con el primer amor. Sensación que experimentará el bahiense Diego Pérez (35) el fin de semana nada menos que en la catedral del automovilismo argentino, el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Las circunstancias de turno convocaron al experimentado volante a la competición, al menos provisoriamente, acompañando a su hermano Sebastián en la especial edición de La Carrera de los 200 Pilotos del Turismo Nacional.

La fugaz vuelta de Diego, cuya última participación data de Toay 2018 a bordo de un Chevrolet Corsa, tendrá un papel vital en las chances de su hermano menor sobre el Chevrolet Onix preparado en nuestra ciudad.

“No va a ser fácil, porque nunca corrí en este circuito (NdR: el Nº8 de Buenos Aires) y encima hace tiempo que no acelero en pista. Será mucha responsabilidad; salir primero a pista, poner a punto el auto, clasificar a Seba y agarrar ritmo rápido”, nos cuenta Pérez, ganador de tres finales en la Clase 2.

“Voy a correr contra varios rivales de mi época y creo que va a estar muy lindo. Ojalá pueda estar acorde y a tono con los demás”, agregó.

Pérez acelerando en la temporada 2011.

—¿Tenías ganas de volver a subirte?

—La oportunidad se da más que nada por las circunstancias. La realidad es que nunca estuve muy interesado en volver a subirme. Sí tenía la idea de probar algún día, especialmente este auto que es totalmente distinto a lo que yo manejaba, pero no para correr. Esto es un auto de carreras y no se puede andar jugando mucho. Pero se dio esta carrera especial y acá estamos, ahora sí se me prendió un poco la llama.

“Pudimos probar hace dos sábados en Olavarría, dimos varias vueltas y anduvimos bastante bien. Nada que ver con lo que yo estaba acostumbrado a manejar, cambia mucho y será todo nuevo. Pero funcionó todo lógico”, remarcó Diego, quien alguna vez pintó el Nº3.

—¿Esto puede abrir una posibilidad de regreso a futuro?

—Veremos. El tema más grande son los sponsors. Veremos cómo se da todo este fin de semana, y si el auto queda listo y en condiciones a fin de año analizaremos correr juntos con Seba alguna carrera cerca. Siempre fue la idea de mi papá (Ruben), pero el año pasado el Onix había quedado con los motores rotos y se tenía que trabajar mucho.

El Motorhome de la familia lleva unos cuántos kilómetros transitados.

“Traté de entrenar lo más que pude. Hacer carreras (NdR: compitió hace semanas en el Fiat Uno Pista), más allá de subirme al karting o dar algunas vueltas salteadas, te ayuda mucho a la cabeza. Tengo 35 años y cuesta más que antes concentrarse y muchas cosas. Por eso correr, aunque haya sido con menos potencia, sirvió mucho”, aseguró.

—¿Objetivos para esta carrera?

—Por sobre todo, tratar de pasar un fin de semana lindo en familia. Esperemos que se dé todo bien y que podamos girar todos los días sin problemas y en buen nivel.

Pérez debutó en la Clase 2 del Turismo Nacional en 2005, a bordo de un Corsa construido en la ciudad por Pablo Arana.

Sobre el mismo ganó tres finales (San Jorge 2010, y Posadas y San Luis 2011), logrando el Nº3 en el campeonato 2011, que lo tuvo peleando por el título hasta la última competencia de aquel año.

Su última carrera, Toay 2018, ocasión en la que, para alegría de papá Ruben y mamá Manuela, coincidió con su hermano Sebastián en pista.