Los 8 escalones: Matías necesita operar a su bebé y María Valenzuela tuvo un conmovedor gesto

Entre las tantas historias que fueron compartidas por los participantes de la edición del martes de Los 8 escalones, emocionó la de Matías, un albañil que Quilmes que necesita el dinero para que su bebé pueda realizarse una operación de los ojos.

Guido Kaczka estaba repasando a cada uno de los concursantes, cuando se detuvo en él. “Y Matías, que es albañil, trabaja haciendo changas, vive en Villa El Fortín, en el río, en Quilmes, está en pareja con Patricia, ¿y los dos millones para qué serían?”, preguntó y él contestó: “Para hacerle una operación a mi bebé, tiene tapados los lagrimales”.

El conductor quiso saber el nombre del bebé y al decir "Laureano", el concursante no pudo contener su emoción. “Ése fue el motivo por el que vine. Le tienen que hacer una operación, y ya recorrí los hospitales públicos, la Casa Cuna, el Garrahan, y te dicen mandá mail, llamá por teléfono, no te atiende nadie. Tiene todos los ojos lastimados, y eso me rompe el corazón, lo que me trajo hasta acá”, dijo Matías entre lágrimas al pensar en su hijito que necesita ayuda.

María Valenzuela, la jurado invitada, intervino y ofreció su ayuda: “Guido, si me permitís, yo conozco gente del Garrahan, así que me voy a poner en comunicación, y necesitaría los datos de Matías para que lo tengan en cuenta como urgente”. Predisposición que sin dudarlo, él agradeció.

El hombre llegó a la final, pero no pudo llevarse el premio mayor, que se lo ganó María quien contó que lo usará para ayudar a sus padres con algunas cuestiones de salud. (Infobae)