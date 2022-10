Liniers tuvo el código penal, pero falló con el recurso de amparo

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Liniers tenía la permanencia servida en bandeja. Un penal a los 53 minutos del segundo tiempo despejaba todas las dudas y aportaba tranquilidad, pero el bueno de Mariano Mc Coubrey, que no suele fallar en este tipo de ejecuciones, se topó con el pequeño gigante Jairo Díaz, quien le contuvo el remate y prolongó la agonía, al menos hasta este lunes.

Es que el chivo ganando aseguraba su lugar en el Federal A 2023 y se daba el lujo de jugar la última fecha sin obligaciones. Tras el 0-0 con Desamparados, al que le sacó 4 puntos y lo dejó sin chances de alcanzarlo, necesita una serie de resultados para dormir sin frazadas: que no gane Huracán Las Heras o Camioneros, al que debe visitar dentro de siete días.

En la avenida Alem, el partido ante los sanjuaninos no transcurrió dentro de lo que se esperaba, porque Liniers no tuvo la lucidez suficiente para imponerse en los 90 minutos -en realidad se jugaron 102, pero hubo motivos válidos- y no supo aprovechar el hombre de más durante gran parte del cotejo.

El primer tiempo fue tan apático como intrascendente. Liniers no tuvo recursos para sorprender o superar numéricamente a su rival, que a los 23 minutos se quedó con diez por un ainfantil expulsión del delantero Santiago Ceballos.

El "11" protestó por un offside mal cobrado y se ganó la amarilla un minutos antes, e insistió con las protestas por un lateral en contra y se fue de boca: roja directa.

El jugador de más para nada facilitó la tarea, porque el rival armó dos líneas de cuatro bien ajustadas atrás y dejó al "9" (Bruno Rodríguez) como pescador solitario; y vaya si se las arregló solito en varios pasajes.

El chivo no propuso el desborde por afuera y tampoco tuvo demasiados espacios para hacerle llegar el balón a Lautaro Cerato, quien en muchas ocasiones debió retroceder obligado por las circunstancias.

Fueron apenas tres ocasiones nítidas: un tiro libre de Bulgarelli que dio en la varilla que prolonga el parante izquierdo; un remate a colocar de Pedraza que pasó cerquita y un zurdazo del "Turu" Martínez a la manos de Díaz.

En el complemento, la visita salió decidida a hacer todo el tiempo del mundo. Los minutos pasaban y la solución no llegaba. Franzino entró de movida por Narvay e impuso más movilidad por izquierda, pero lo mejor del chivo se vio cuando "Falucho" Herrera y Mariano Mc Coubrey -entraron por Pedraza y Cerato- coparon el área rival.

También Benavídez aportó lo suyo con un par de centros picantes que hicieron mella.

En los últimos 15 creció la figura del guardameta contrario. Le ahogó el grito a "Falucho" desviando una pelota increíble tras un anticipo de cabeza en el primer palo y, tras cartón, manteó por encima del horizontal un balón envenenado que había conectado Cutrín con la testa.

El redoblar esfuerzos de un equipo preparado para la lucha parecía infranqueable, hasta que un centro de Benavídez fue peinado por Mc Cobrey -al delantero -foto- lo tenía agarrado Guillermo Pfund-, la pelota se elevó y pareció dar en la mano del central. El árbitro, bien ubicado, sancionó la pena máxima.

Allí se generó un tumulto que duró casi siete minutos. Entre un auxiliar que entró para agredir a Joaquín Gil y la lenta reacción de la fuerza policial, el partido entró en una incertidumbre total.

Lo cierto es que Mc Coubrey trató de ubicar el balón al medio del arco y a media altura, con tanta mala suerte que el arquero Jairo Díaz adivinó la intención y desvió con un manotazo salvador. La pelota rebotó el en travesaño y luego fue rechazada por un defensor.

Así, entre la angustia de Liniers y la alegría de Desamparados, se consumieron los minutos finales y el empate terminó con sabor a poco para el dueño de casa.

Claro que, en unas horas más, otra puede llegar a ser la historia...

La síntesis

LINIERS 0

Partal 5

Taverna 5

M. Martínez 6

Leguiza 5

Cutrín 5

Bulgarelli 4

Bárez (c) 6

Lefiñir 5

Narvay 4

Cerato 4

Pedraza 4

DT: Marcelo Fuentes.

DESAMPARADOS 0

JAIRO DÍAZ 8

R. Martín 5

Pfund 6

A. Callejas 6

L. Ceballos 5

Jofré 5

Décimo 6

Garrido (c) 6

J. Pereyra 5

B. Rodríguez 6

S. Ceballos 3

DT: Ricardo Dillon.

PT. No hubo goles. A los 23m. fue expulsado S. Ceballos (D).

ST. No hubo goles. A los 53m. Jario Díaz (D) le contuvo un penal a Mc Coubrey (L).

Cambios. 45m. Franzino (6) por Narvay, 62m. Mc Coubrey por Cerato y C. Herrera por Pedraza; y 83m. Benavídez por Lefiñir, en Liniers; 66m. Neira por Jofré. en Desamparados.

Árbitro: Joaquín Gil (4).

Cancha. Lniers (muy buena).