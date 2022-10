"Espero equivocarme", dijo la astróloga Squirru sobre su predicción con la Selección en Qatar

La reconocida astróloga Ludovica Squirru predijo que la Selección argentina será subcampeona en el Mundial 2022 en su nuevo libro llamado "Horóscopo chino 2023: Conejo de agua", aunque luego alertó sobre un pálpito que le indica "ojo con Qatar".

"No me gusta desdecirme en mi intuición, puse en mi libro que me latía que íbamos a salir subcampeones, no campeones. Me encanta esta Selección de (Lionel) Scaloni, que también es Conejo, de madera. Pero tengo algo como que ojo con Qatar , porque hay pálpitos que indican que se puede enrarecer", manifestó Squirru.

Además, contó: "Tuve una oferta para hacer una publicidad de una cerveza en la que iba a pronosticar que íbamos a ganar el Mundial y la verdad que la rechacé porque no hay que usar este tipo de cosas".

"Espero equivocarme, sería un orgullo si somos campeones, pero va a tapar aún más la situación que se está viviendo en Argentina.

Si no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo antes del Mundial, va a ser tarde. Se vive un clima enrarecido y hay que ver qué pasa tras el certamen", cerró. (NA)