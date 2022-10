Desde Michael Jackson y John Lennon, hasta Lady Di: cómo hubiesen envejecido las figuras

El artista plástico Alper Yesiltas utilizó inteligencia artificial para revelar cómo hubiesen envejecido algunas figuras y personajes históricos del cine, la música, el deporte o hasta de la Corona que murieron cuando aún eran jóvenes.

En su cuenta de Instagram, Yesiltas reconoció que “el desarrollo de la tecnología de IA me ha emocionado mucho y me ha hecho pensar que cualquier cosa imaginable se puede mostrar en la realidad. Cuando comencé a jugar con la tecnología, vi lo que podía hacer y pensé en lo que me haría más feliz. Quería volver a ver a algunas de las personas que echaba de menos y así surgió el proyecto”.

Las herramientas que utilizó el artista cuentan con un algoritmo de inteligencia artificial que se llama Red Adversarial Generativa (GAN), que consiste en dos partes: primero crea una versión envejecida de la cara de la figura y hasta se puede seleccionar una edad específica, mientras que también compara la imagen generada por IA con la real de la edad elegida para que el resultado sea creíble.

“Me gustaría compartir la primera serie de imágenes de mi proyecto con Inteligencia Artificial llamado As if nothing happened (Como si nada hubiera pasado)”, agregó en sus redes sociales el fotógrafo. (NA)

A continuación las imágenes

John Lennon.

Ayrton Senna.

Lady Di.

Elvis Presley.

Michael Jackson.

Amy Winehouse.

Heath Ledger.

Paul Walker.

Bruce Lee.

Philip Seymour Hoffman.

Freddie Mercury.