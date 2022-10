Destacan el impacto de los "puertos secos" en las economías regionales

El director del Centro Nacional de Capacitación Portuaria (CENCAPOR), dependiente de la Administración General de Puertos, Diego Salom, dialogó con Medios El Independiente sobre los proyectos que lleva adelante el ente para acompañar a las PyMEs, productores y a las diferentes economías regionales del país.

El licenciado en Relaciones Públicas, y Máster en Logística y Gestión Portuaria, llegó a la provincia para participar del Congreso Anual Argentino del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo “La Rioja 2022”, que inició ayer y continuará hoy en el Auditorio “Monseñor Enrique Angelelli y Mártires Riojanos” del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Previo a su presentación en el evento Salom habló con Medios El Independiente de su visita. “Estamos muy contentos, es la primera vez que venimos a La Rioja. Este tipo de encuentros propician el intercambio de diferentes experiencias y conocimientos de profesionales del sector, que luego permiten llevar a cabo las acciones”, exclamó.

En relación comentó que “en el congreso estaremos hablando de los proyectos que hoy tenemos en la Administración General de Puertos y de las iniciativas futuras, sobre todo en lo que refiere a los ‘puertos secos’. Estamos firmando un convenio con la Aduana y con el ‘Belgrano Cargas’ para analizar en conjunto futuros puertos secos y conectarlos con el Puerto de Buenos Aires”.

“Consideramos que es importante incluir a las provincias mediterráneas en la logística nacional y lograr el impacto en las PyMEs, productores y economías que, por no tener una infraestructura logística acorde, no pueden desarrollarse como corresponde. Aspiramos a que este sea un proyecto no de Gobierno, sino de Estado”, añadió.

En ese sentido el director expresó: “Debemos desarrollar un plan estratégico nacional para poder integrar a todas las economías regionales y sacar su producción hacia el mundo. Para eso es necesario construir una infraestructura logística eficiente”.

Mientras que, respecto al proyecto del Corredor Bioceánico manifestó: “Es muy interesante. Los nodos logísticos permiten reducir costos que, muchas veces, terminan cayendo en el producto final. Como autoridad portuaria brindamos asesoría técnica a muchos puertos de Argentina, sobre todo a aquellos situados, o que buscan instalarse, a una distancia mayor a 500 kilómetros”.

