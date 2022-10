Independiente: El ex arquero Pablo Cavallero será el encargado de elegir el próximo DT

La nueva Comisión Directiva de Independiente, elegida por los socios el domingo pasado, resolvió nominar a Pablo Cavallero como futuro secretario técnico del club y el exarquero de Vélez será quien comande las negociaciones con el DT que sucederá a Julio César Falcioni.



La Agrupación ‘Independiente Tradicional’, que llevó a la presidencia a Fabián Doman, decidió que el también exguardavallas de Peñarol de Montevideo sea el nexo entre la dirigencia, subcomisión de fútbol y plantel profesional del ‘Rojo’.



Cavallero, de 48 años, ya cumplió similar tarea en Vélez Sarsfield, precisamente, entre los años 2018-2021, cuando seleccionó a Gabriel Heinze (uno de los pretendidos) como técnico del ‘Fortín’.



En principio, la mira de la CD de la entidad de Avellaneda apunta no sólo a Heinze sino también a Matías Almeyda (actualmente al frente en el AEK Atenas de Grecia) y Gustavo Quinteros (hoy a cargo en Colo Colo de Chile)



Lo real y concreto es que no será sencillo desvincular al actual entrenador Falcioni, quien –al ser elegido por la anterior Comisión Directiva- ya había advertido que no venía “a conducir al plantel por cinco meses”.



El actual técnico del ‘Rojo’ tiene garantizada –en principio- su continuidad hasta diciembre, cuando los nuevos dirigentes evaluarán su tarea y tomarán una decisión respecto de su futuro. (Télam)