Santilli con La Nueva.: "Si soy gobernador, voy a avanzar con las autonomías municipales"

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Con varios guiños en clave electoral, el diputado nacional Diego Santilli (Pro) dialogó mano a mano con La Nueva. durante su reciente visita a Bahía Blanca y prácticamente oficializó que el año próximo competirá por la Gobernación bonaerense.

"Estamos caminando el territorio, estamos preparándonos, discutiendo ideas y valores. Y obviamente tenemos la convicción de competir para transformar la Provincia", afirmó el "Colorado", que en los comicios legislativos del año pasado encabezó la boleta de Juntos en terreno provincial.

Acompañado por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y los anfitriones Héctor Gay y Nidia Moirano, Santilli repasó diversos temas: el debate por el pago de Ganancias de los jueces, la opción de incorporar a Milei o Espert a la coalición y la necesidad de otorgar mayor autonomía a los municipios.

"Si yo soy gobernador, voy a avanzar con las autonomías", aseguró.

--Esta semana se aprobó el presupuesto nacional 2023. ¿Por qué defienden la idea de que no todos los jueces paguen Ganancias?

--Nosotros no defendemos eso. Nosotros creemos que la Justicia y los jueces tienen que pagar Ganancias, de hecho hay que recordar que en el año 2016, por impulso de nuestro gobierno, se sancionó una ley para que a partir del 1 de enero de 2017 todo juez o fiscal o cualquier persona que ingrese al Poder Judicial tenga que pagar Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de empezar a enmendar esa situación. Y esa es la ley vigente hoy.

"En este caso nosotros nos opusimos a la entrada por la ventana de un proyecto que tenía como finalidad, una vez más, atacar a la Justicia por parte del kirchnerismo para presionar, para tratar de amordazar. Pero nosotros creemos que tienen que pagar impuestos. Y lo que también decimos es que, pese a la discusión pública sobre los jueces, el Frente de Todos no tuvo el mismo criterio con el gremio de Camioneros de los Moyano, a quienes en el presupuesto se les excluyó el pago de Ganancias para todos los cobros adicionales al salario básico. Estamos hablando de unos 84 mil millones de pesos para los afiliados a ese sindicato, una cosa nunca vista".

--Otro punto que generó polémica fue la ausencia de Javier Milei en la votación en particular. ¿Qué lectura hace de esa actitud?

--Esa es una pregunta para Milei, por qué votó negativamente al presupuesto en general pero se fue cuando venía la votación en particular. Es una buena pregunta que hay que hacerse. Lo cierto es que el gobierno volvió a meter aumento de impuestos, creación de tasas y, si hubiéramos estado todos los miembros de la oposición, habríamos impedido que esos artículos salieran.

Santilli con Moirano. Detrás, Gay y Valenzuela.

--En su momento la mesa nacional de Juntos rechazó la incorporación de Milei a la coalición. ¿Es un tema terminado? ¿Y José Luis Espert? ¿Hasta dónde creen que se debería ampliar la alianza?

--Nosotros creemos que la oposición tiene que ir a una gran PASO. Luego hay posiciones que se ponen muy extremas, como a veces hace Milei, y se hace difícil de integrar. Pero yo creo que si pudiéramos tener una gran primaria, conectar por ejemplo con la gente de Cyntia Hotton y otros, sumaríamos volumen para seguir compitiendo. Respecto de José Luis, acaba de lanzarse como candidato a gobernador, así que hay que ser muy respetuoso. Pero yo soy de los que creen que nosotros tenemos que sumar volumen en un gran frente y ganar la elección. Para transformar la Provincia y transformar al país necesitamos seguir sumando masa crítica.

--¿Qué cree que va a ocurrir con el proyecto de un sector del Frente de Todos para la suspensión de las PASO en 2023?

--No veo que tengan los votos. Además, si quisiéramos tomar una decisión mucho más importante en términos de reforma electoral, para hacer comicios más modernos y con menos gastos, deberíamos pensar en la boleta única, un sistema superador que elimina las listas sábana.

"De todos modos, hay que estar atentos con el tema de las PASO porque sabemos cómo trabaja el kirchnerismo. No está bueno tener un cambio de reglas electorales muy poco antes de la elección. Huele a oportunismo, a una jugada que supuestamente los puede llegar a favorecer. ¿Por qué digo supuestamente? Porque el Frente de Todos también tiene la necesidad, en muchísimos lugares, de dirimir los liderazgos y las candidaturas en internas".

--Dentro del Pro, Cristian Ritondo ya se lanzó como candidato a gobernador, también lo hizo Javier Iguacel. ¿Cuándo lo hace Santilli?

--Tenemos la rotunda convicción de que la Provincia necesita una transformación y nosotros asumimos ese compromiso en la elección del año pasado, en la cual la sociedad nos dio el voto. Estamos caminando el territorio, estamos preparándonos, discutiendo ideas y valores, que es lo más importante que tenemos que hacer ahora. Y obviamente tenemos la convicción de competir para transformar la Provincia.

En diálogo con La Nueva.

--Hace poco Horacio Rodríguez Larreta dijo que el próximo presidente no va a tener los famosos 100 días de margen con la sociedad sino que las decisiones centrales hay que empezar a tomarlas en las primeras 100 horas. ¿Y en la Provincia?

--Lo mismo. No hay ninguna posibilidad de salir adelante si en las primeras jornadas no planteás con claridad cuáles son tus siete a diez ideas centrales. Nosotros con intendentes como los aquí presentes Héctor Gay y Diego Valenzuela hemos definido dos grandes temas para la Provincia. Uno, todo aquello que tiene que ver con devolverle la paz al ciudadano bonaerense, que es su tranquilidad, su seguridad. En definitiva, su libertad.

"Y el otro eje es el trabajo, la producción, darle tranquilidad a la gente para que se desarrolle en paz. Todo esto sostenido con la base de la educación y la infraestructura. No puede ser que en una ciudad pujante como Bahía, en verano la gente abra la canilla y no tenga agua".

--Frente a ese punto, desde el Frente de Todos les vienen respondiendo que durante la gestión de María Eugenia Vidal se prometieron soluciones y tampoco se concretaron.

--En cuatro años no cambiás lo que no se hizo en los 28 anteriores. Y lo digo por experiencia. Cuando me tocó gestionar entendí que nada se resuelve el primer día, nada es mágico. En la Provincia tiene que haber un equipo importante de intendentes, con mayores autonomías, que tengan un programa claro, un método de trabajo constante para llevar los temas hacia adelante. Cuando vos mantenés ese método a lo largo de cuatro, ocho o diez años, las cosas se transforman.

--Un último punto, a propósito de las autonomías. ¿Hasta dónde debería avanzar en ese aspecto un futuro gobernador?

--Si yo soy gobernador, voy a avanzar con las autonomías municipales. Es lo que me plantean Valenzuela, Gay, Julio Garro (jefe comunal de La Plata) y todos los demás intendentes. ¿Por qué? Porque son ellos los que están al frente de los problemas de todos los días. Son los que están más cerca, trabajando. Desde La Plata vos no resolvés los problemas de la provincia de Buenos Aires. Los resolvés de la mano de cada uno de sus municipios.