Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Villa Mitre dio ayer otro paso para seguir soñando con el ascenso y ya está en las semifinales del Torneo Federal A, tras vencer a San Martín de Formosa por 2 a 0 en El Fortín.

El muy bien triunfo tricolor de ayer en El Fortín lo encaminó Ricardo Tapia, quien ingresó desde el banco de gran manera, anotó el 1 a 0 y lo festejó emocionado.

"Me emocioné porque encima me tocó definir con la zurda, que es la de la rodilla que tuve complicada, incluso hasta ayer (por el viernes) me molestó y no sabía si iba a poder jugar. Gracias a Dios pude estar y estoy contento por eso", contó el tucumano.

Un esguince de rodilla en el incio del partido ante Sportivo Peñarol de San Juan (encuentro que no definia nada para ambos equipos), hizo que Tapia se perdiera lo que restaba de ese partido y los octavos de final ante Sportiva Belgrano de San Francisco (4 a 0).

"Justo me tocó lesionarme en la etapa final del torneo, estaba un poco triste por no poder acompañar al 100% al equipo. Por suerte la recuperación fue rápida y hoy pude ingresar, estoy muy contento por eso", admitió Ricky.

Martín Peralta anotó ayer el segundo gol de la Villa que tras otra buena actuación colectiva, se metió entre los mejores equipos del certamen y espera conocer el rival tras los cruces de hoy por la tarde.

"Estamos muy contentos, queríamos ganar y ahora estamos a dos partidos de lograr algo muy importante para la institución. Se pasó una fase bastante dura y estamos muy contentos por eso", insistió Tapia.

Con 6 goles a favor y ninguno en contra, el equipo que conduce Carlos Mungo comenzó los playoffs de la mejor manera, tras ser segundo en su zona y cuarto a nivel país.

"Nososotros nos prepraramos todo el año, pero estos partidos finales se juegan de otra manera. Los plateamos bien y salieron estos dos primeros partidos, ahora esperaremos el próximo". agregó el volante tricolor.

El próximo escollo de Villa Mitre puede ser -nada más y nada menos- que Olimpo (1° preclasificado). Para eso, el aurinegro debe vencer hoy a Independiente de Chivilcoy y que también triunfen Racing de Córdoba (2°) y Sarmiento de Resistencia (3°).

Dependiendo de cómo se den todas las llaves, también puede haber clásico en una hipotética final ya que siempre el mejor clasificado se medirá ante el que haya terminado más abajo en la tabla general.

"Sabemos que el rival puede cambiar dependiendo de los resultados de mañana (por hoy), pero sea cual sea nosotros nos tenemos que preparar de la mejor manera si queremos seguir con chances", resumió Ricky.

"Esto nos sirve mucho en lo anímico -admitió-, sabemos que el rival que nos toque tenemos 10 días para preparar el partido de la mejor manera y afrontarlo como lo hicimos estos partidos", cerró Tapia.