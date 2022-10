Guido Pella confirmó su vuelta al circuito en el Challenger de Montevideo

¡Gran noticia! El tenista bahiense Guido Pella confirmó su vuelta oficial al circuito profesional ATP y su regreso a las canchas para el próximo 7 de noviembre, cuando afronte el Challenger de Montevideo (Uruguay), sobre polvo de ladrillo.

El jugador de nuestra ciudad, actualmente sin ranking, no compite oficialmente desde el 19 de octubre del año pasado, cuando debió abandonar por lesión ante el español Pedro Martínez en Moscú (Rusia).

Superada su lesión en la rodilla, y luego de intensas semanas de entrenamiento físicos y tenísticos, junto a su entrenador Fabián Blengino, Pella aceptó la invitación recibida para disputar el certamen de Montevideo, el cual le trae buenos recuerdos.

Es que allí Guido, de 32 años, levantó el trofeo de campeonato en las ediciones 2015 y 2018, por lo que el regreso a las canchas tendrá además ese condimento especial.

"Me siento bien. Soy consciente que lo que tengo no tiene cura. El año pasado tuve una recaída muy fuerte, que no me dejaba caminar la cancha. Decidí tomarme un tiempo, dar un paso al costado y justo me enteré que iba a ser papá. Todo fue muy junto. Ahora estoy tratando de adaptar la rodilla de nuevo para poder jugar al tenis sin dolor", expresó días atrás en una entrevista con el Diario Olé.

"Tengo ganas de mostrarle a mi hija, por mas que no entienda nada, que si uno tiene ganas puede volver a jugar después de un año y de pasar mucho dolor", agregó.