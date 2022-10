Chris Martin fue a comprar una guitarra y brindó un improvisado recital a los vendedores

“Típico que estás trabajando y viene Chris Martin de Coldplay”, ironizó Emiliano Nievas, empleado de un conocido negocio de instrumentos musicales ubicado en pleno microcentro porteño. Pero no solo el inesperado encuentro con el artista fue lo que sorprendió al joven, sino lo que ocurriría después.

Desde su llegada a Buenos Aires para brindar 10 shows en el estadio de River Plate, el líder de Coldplay es noticia no solo por la amplia convocatoria de la banda, sino por su buena predisposición para con el público argentino. En los últimos días, las redes se convirtieron en un muestrario de anécdotas que dan cuenta de los encuentros que mantuvo con la gente tanto en la calle como en bares y negocios.

Este jueves, fue Nievas quien decidió compartir en su cuenta de Twitter su experiencia con Martin. Allí, fue subiendo una serie de fotos junto al músico y también videos del show improvisado que brindó puertas adentro de su local.

Junto a dos empleados del negocio (Lucca Nievas en bajo y Samuel Baez, en batería) y a pura sonrisa, Martin tomó una guitarra y no dudó en cantar algunos de los hits de otras bandas y también una canción muy especial para el público argentino. Realizó una versión de “Live Forever” el exitoso tema de Oasis. Luego, tocó al piano “Isn’t Lovely”, de Stevie Wonder y “De música ligera”, de la banda argentina Soda Stereo, canción que incluyeron en el setlist de los shows que Coldplay brindó martes y miércoles en el Monumental. El hilo con los tres videos cosechó 50 mil "me gusta" en cuestión de horas.

En sus historias de Instagram, Baez dio más precisiones de cómo se dio el inesperado recital: “Vino la ‘jermu’ acá, a la puerta del local, hablando en inglés. Mucho no le entendimos, porque hablaba muy rápido. Se va al local de al lado y veo que pasa un flaco alto... Cuando lo miro, le digo a Lucca: ‘¡Es él!’”, comenzó relatando el baterista.

Y continuó: “Cuando se va al local de al lado, nos ve a nosotros que nos asomamos a verlo y nos hace un gesto, levantando el pulgar. A los dos segundos, vino, agarró una guitarra y nos dijo: ‘¡Vamos a tocar algo! ¿Qué quieren tocar?’. Lo primero que se me ocurrió fue Oasis, y empezamos a tocar”.

En el mismo video, Nievas agregó: “Y nos anotó para tres entraditas. ¡Redondito!”. Además, según reveló Emiliano en su hilo de Twitter, Martin terminó comprando la guitarra con la que tocó junto a sus compañeros.

Coldplay tiene por delante ocho presentaciones en River. Este viernes, la tercera de ellas, se transmitirá en vivo a todo el mundo, y contará con un invitado muy especial: Jin, integrante de la banda surcoreana BTS, quien viajó especialmente a la Argentina para sumarse a la banda británica en el tema “My Universe”. (La Nación)