Lali Espósito debió reprogramar shows por un problema de salud.

Este semana, Lali Espósito tenía previsto presentarse con su "Disciplina Tour" en las ciudades de Trelew y Neuquén. Sin embargo, la artista tuvo que suspender esos shows por un problema de salud. A través de unos mensajes publicados en su cuenta de Twitter, la compositora se disculpó con sus fans y dio las razones.

“Amigos de Neuquén y Trelew pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy de tos y fiebre, que me imposibilita de hacer el show power que es el 'Disciplina Tour', de 2 horas ! Quiero darles lo mejor...”, escribió en un primer tweet.

Asimismo, explicó que los tickets son validos para las nuevas fechas. “Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y, en caso de reembolso, todo ok! Me pone re triste esto! Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar... Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor”, precisó.

Los tweets de Lali Espósito para dar los motivos que la llevaron a reprogramar sus shows.

A mediados de octubre, Lali cumplió 31 años. Por aquel entonces, la cantante y actriz se encontraba en Madrid para darle rodaje a distintos proyectos laborales y fue en la capital española donde celebró su cumpleaños. Lo hizo rodeada de amigos, en un boliche, a pura fiesta y lookeada con un deslumbrante vestido rosado y unas botas altas.

En plena diversión, se hicieron las 12 y fue en ese momento que sopló las velitas y pidió sus correspondientes tres deseos. De fondo, y a todo volumen, sonaba “Crazy”, de Britney Spears, una de las artistas que más influyó en Espósito a la hora de hacer música. (Teleshow)

Lali Espósito festejó su cumpleaños en España.