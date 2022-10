Matthew Perry: “¿Por qué Heath Ledger y River Phoenix están muertos, pero Keanu Reeves sigue vivo?”

En las últimas semanas se dieron a conocer algunos fragmentos de su libro de memorias, el cual se publicará el 1 de noviembre, dentro de los cuales hablaba sobre el día que Jennifer Aniston lo enfrentó por su adicción al alcohol. Ahora, se viralizó otra declaración bastante polémica: una en la que se pregunta por qué Keanu Reeves sigue vivo y sus compañeros, Heath Ledger y River Phoenix, no.

El intérprete recordó a los actores al hablar de que colaboró con el hermano de Joaquin Phoenix en A Night in the Life of Jimmy Reardon y comentó al respecto que era un genio. “River era un hombre hermoso, por dentro y por fuera. Demasiado hermoso para este mundo resultó. Parece que siempre son los tipos con verdadero talento los que caen”, expresó.

Y agregó: “¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros? River era mejor actor que yo; yo era más gracioso. Pero ciertamente mantuve el tipo en nuestras escenas, lo que no es poco”.

Esto generó sorpresa en los fanáticos porque dio a entender que preferiría que el intérprete de Neo de la saga Matrix estuviera muerto, lo que resultaría una declaración bastante fuera de lugar. Reeves es bastante querido por el público ya que nunca está atado a polémicas y ha mantenido una personalidad bastante humilde a lo largo de los años; y además era uno de los mejores amigos de River, quien padeció de una profunda depresión luego de conocer la muerte de su colega.

En otro fragmento volvió a mencionarlo cuando se lamentó por la muerte de Chris Farley: “Su enfermedad (la adicción) había progresado más rápido que la mía. Hice un agujero en la pared (de un golpe) del vestidor de Jennifer Aniston cuando me enteré. Keanu Reeves camina entre nosotros”.

Tras este comentario desafortunado, que causó un estallido en las redes sociales, tuvo que disculparse públicamente a través de un comunicado publicado por la revista People, donde dijo: “En realidad, soy un gran admirador de Keanu. Elegí un nombre al azar, fue un error. Me disculpo. Debería haber usado mi propio nombre en su lugar”. (NA)