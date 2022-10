Dichiara: "No estoy de acuerdo con suspender las PASO en 2023"

El diputado provincial y referente del Frente de Todos, Alejandro Dichiara, se manifestó en contra de suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en 2023 y aseguró que si eso ocurre "la gente nos va a culpar de querer beneficiarnos políticamente"

"El peronismo todavía no se ha expresado sobre el tema y seguro lo vamos a hacer tras el próximo congreso del 5 de noviembre, que se va a realizar en Mar del Plata. Yo pienso llevar mi postura para que las PASO no se suspendan y luego veremos cuál es el voto de la mayoría y que decidimos", dijo en diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play.

"Creo que si se suspenden la gente nos culpar de especular con eso. Yo no las suspendería y si se avanza en ese sentido debería analizarse para hacerlo en 2025 y no en este momento y a tan poco tiempo de las elecciones", agregó.

Además opinó que es real el argumento de que dentro de la crisis económica que vive el país realizar primarias conlleva un gasto importante para el Estado, aunque no es suficiente para eliminarlas o suspenderlas.

"También hay que decir que la gente está harta y no tiene ganas de ir a votar por descreimiento en la dirigencia política. Imagino que otros compañeros del mismo espacio tendrán una visión diferente, pero las vamos a debatir y a tener una respuesta por mayoría", aseguró.

Por último opinó que en caso de que se eliminen las primarias los partidos tendrán que hacer elecciones internas y buscar afiliados para dirimir los liderazgos.

"¿Quién va a determinar quién dirige el peronismo en Bahía o en lugares donde no somos gobierno?", se preguntó.

"A mí me parece que en Bahía habría que tener primarias y no proscribir a nadie, como ocurrió con Sebastián Mas, que no pudo participar el año pasado o poder elegir a Marcelo Feliú, que es un dirigente importante en la ciudad o expresarse por Susbielles, que ya ha presentado intenciones de ser candidato el año que viene. Creo que nos vendría muy bien legitimar esos liderazgos mediante primarias y el que gana gobierna y el que pierde acompaña", afirmó.