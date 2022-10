"Te hubieras muerto en Malvinas", el grito de un hincha que Omar De Felippe jamás olvidará

Omar De Felippe terminó este martes su ciclo al frente de Platense, tras el empate ante Lanús por 1-1 en el estadio Ciudad de Vicente López. El ya ex técnico del Calamar es ex combatiente de Malvinas y en una entrevista que le hizo su propio hermano (Walter, quien además es su ayudante de campo) para un programa de TV reveló un repudiable grito que recibió en una cancha de fútbol.

"Te hubieras muerto en las Malvinas", le gritó un plateista de un rival, reveló el DT en el programa de TNT Sports Confesiones. Ante semejante frase, el entrenador contó que su reacción fue darse vuelta y observarlo.

"Lo miré con una lástima, ya no es bronca. Porque no entiendo a la gente que por un partido de fútbol ponga la causa Malvinas. Me dolió por el tipo, no por mí", explicó el ex orientador de Olimpo, con el que ascendió a Primera en la temporada 2009-2010. Al final también reveló que su respuesta fue: "lo llevo acá", tocándose el pecho.

Entonces, visiblemente emocionado por el recuerdo, remarcó: "No saben el sentimiento que hay atrás de esto, a los que nos ha tocado estar... Que por un partido de fútbol, ganemos, perdamos... Mañana te tenés que levantar a laburar y la gente tiene que seguir con su vida. Es una locura".

En referencia a esta situación, Walter sumó otra anécdota pero cuando su hermano todavía era jugador y habían ido a verlo con su madre a la cancha de Huracán. Contó que eligieron un lugar alejado de la popular para evitar escuchar barbaridades de este estilo, pero que las únicas dos personas que tenían cerca también gritaron: "De Felippe por qué no te mataron en Malvinas". Entonces relató que “no podíamos parar a mamá”.

Omar De Felippe dejó de ser el entrenador de Platense: tras el empate 1-1 entre Platense y Lanús en el cierre de la última fecha de la Liga Profesional 2022, la dirigencia del Calamar tomó la decisión de no renovar el vínculo contractual del entrenador Omar De Felippe.

El DT de 60 años llegó al club en abril de este año y, tras un fuerte recambio, sentó sus propias bases con el claro objetivo de mantener al club en la Primera División. Pese a no haber sido del todo aceptado por los hinchas, su equipo hizo del Estadio Ciudad de Vicente López una verdadera fortaleza -solo perdió dos partidos en el campeonato- y se aseguró la permanencia.

También es cierto que el equipo tuvo una mala última racha en la Liga Profesional 2022 en la que no ganó ninguno de los últimos 8 partidos y lo llevó a finalizar en el puesto 19°, con 7 victorias, 11 empates y 9 derrotas. Tras su salida, el Calamar deberá buscar un sucesor de cara al próximo año.