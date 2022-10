Del Moro cruzó a un participante de Gran Hermano por cuestionar la votación del público

En solo una semana, la nueva edición de Gran Hermano ha generado todo tipo de reacciones, tanto en el público, como de los participantes que se encuentran aislados en la casa más famosa del país. Y en medio de la revolución que generó la primera gala de eliminación, Santiago Del Moro protagonizó un picante cruce con Juan Reverdito, uno de los jugadores más polémicos.

Luego de que Martina Stewart Usher decidiera sacar a Walter "Alfa" Santiago de la placa, la continuidad de Tomás Holder, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis quedó a merced del público a través del voto negativo. Es decir que quien acumulara el mayor número de votos debía abandonar la competencia, mientras que el que tuviera el porcentaje menor, quedaría desafectado de la eliminación al principio de la gala del domingo.

"Con el 17,96 % de los votos del público, quien se corre de esta placa de nominación y regresa a la casa y desarmo su bolso es Marcos", anunció el conductor a las 22.40. Y en consecuencia, Juan -quien días atrás había protagonizado una fuerte discusión con el joven salteño- cuestionó el primer resultado, argumentando que no "le cerraba" el porcentaje dado por Del Moro.

Y lejos de quedarse callado, cuando tuvo que comunicar el resultado final, el conductor respondió a los cuestionamientos. "Recién decían 'yo no creo en los porcentajes'. Todos los porcentajes tienen la firma de una escribana. Es así, es lo que ustedes votan", manifestó y anunció que Tomás se convertía en el primer eliminado de la temporada con el 59,4 % de los votos, mientras que Agustín sigue en carrera con el 40, 6 %. Por su parte, Holder pasó la noche aislado en un hotel y recién este lunes a la noche tendrá contacto con el afuera, en un mano a mano con Del Moro y el panel del debate.

Cómo fue la pelea entre Juan y Marcos

Desde que entró a la casa, Juan prometió mostrarse como uno de los grandes estrategas de esta edición y encontró en Marcos su principal rival, a quien criticaba por "falta de personalidad" y por no involucrarse en ningún conflicto. Sin embargo, horas antes de la gala de expulsión, protagonizaron una fuerte discusión en la que el salteño dejó expuesto su punto de vista y se ganó el apoyo del público.

"Estaría bueno que cuando esté hablando estés acá, prestando atención. Te lo digo de onda, porque si escuchás te voy a escuchar. Estamos todos acá", le dijo Juan a Marcos, que se había alejado del living mientras todo el staff debatía, para buscar un vaso de agua. Y ante el desconcierto de su compañero, el taxista insistió: "Que tenés que tener un poco de personalidad y ser educado. No papá, estuviste sentado cuando todos hablaban, empecé a hablar yo y te levantaste".

"Escuchame, vos que decís que no tengo personalidad, personalidad no tenés vos que hablás mal de todos por todos lados y no se lo decís en la cara", respondió Marcos, cansado de sus planteos. "Tenés 42 años, demostrá", agregó. Y Juan, lejos de retirarse, señaló con confianza que Marcos sería el primer eliminado de la competencia, pero evidentemente, le falló la intuición. (NA)