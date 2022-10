Arte en movimiento: dos bahienses se presentaron en escenarios de Nueva York

Laura Gregorietti

Ambos dicen que el otoño neoyorquino los trata muy bien.

"La temperatura ideal para andar de acá para allá, 20 grados promedio", cuenta Fernando Santiago, vía Zoom mientras las hojas amarillas van y vienen.

Fue en pleno inicio de la Pandemia cuando Fernando se quedó sin poder estrenar su unipersonal "Astor" en Estados Unidos. Se vieron con Anabella en una obra de ella, pero solo pudieron abrazarse a la "la distancia", ya que por esos días el Covid comenzaba a hacer estragos en ese país y en el mundo.

"Y ahora, este viaje se gestó sin querer queriendo, diría El Chavo. Con el fin de las restricciones por el Covid, retomamos el vínculo con Anabella y nos reencontramos logrando generar una amistad. Por ese tiempo, antes de retomar la idea de volver a hacer mi obra, fue que Ana me invita a dirigir este espectáculo con el que empezamos los ensayos, unos tres meses atrás, vía streaming. Y acá estamos, construyendo en vivo su espectáculo para el estreno en estos días", siguió contando Fernando, al compás de unas cebadas de mate.

"La noche que dejaste de actuar", la obra de Anabella, tuvo su debut en el escenario de la West Park Presbyterian Church, una iglesia histórica de estilo renacimiento románico, que tiene 138 años y se encuentra ubicada en la esquina de la avenida Amsterdam, en la calle 86, en el Upper West Side de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

"El edificio es impactante y se encuentra en el medio de una gran disputa porque la quieren vender para hacer condominios. Pero una asociación sin fines de lucro está gestionando el lugar, dándole vida y comenzando a hacer espectáculos para reactivar la conciencia de la gente y así mantener el patrimonio histórico. Es un edificio inaugurado en el año 1884, vos entrás y se te pone la piel de gallina, es impactante el lugar", agregó Anabella.

Según cuenta, el nombre de su espectáculo tiene sus orígenes en la canción del rosarino Fito Páez, "Brillante sobre el mic".

"La noche que dejaste de actuar tiene que ver un poco con mi transición de la danza al teatro, retrata un poco de mi historia personal cuando escuchaba a Fito y a Charly, un poco de donde vengo, de mis orígenes. Estando acá en Nueva York el tema de la identidad es muy importante ya que para ellos los latinos vienen todos de Puerto Rico y nosotros no tenemos nada que ver con la historia de ellos. Cuando yo pienso qué música y letras son las que realmente me movilizan, vuelvo a los orígenes del rock argentino y eso quiero transmitir. Y acá el recorrido es un poco más amplio, voy desde los 5 años que empecé a bailar flamenco, en donde me disfrazaban de torero hasta ahora, en donde puedo hacer un racconto de mi historia como bailarina, a través de diferentes países y culturas".

Para Fernando, dirigir a Anabella fue una "propuesta nueva" y hasta un desafío.

"Ella ha trabajado en otras obras pedacitos de todo esto, entonces lo que yo intenté hacer es armar como un puzzle, convertirla y aportar lo mío para armar una obra que contiene danza, música y teatro y que para mí es complementaria. Desde lo actoral, además, Anabella me sorprendió gratamente por su entrega y compromiso absoluto para la actuación, cuando hay que recordar que sus orígenes fueron como bailarina. Con mucho honor y orgullo recibí esta invitación porque para mí es algo nuevo y que se pueda hacer en vivo es de una alegría y emoción indescriptibles, compartir esto con ella es un regalo de la vida", destacó.

El pasado 28 de septiembre Fernando presentó su obra "Astor", en el Consulado Argentino de Nueva York.

"Si bien esta ciudad no es tan propicia al teatro en español como sí lo es Washington, según me han dicho, la presentación de Astor había quedado inconclusa por la pandemia y tuve la chance de hacerla ahora. Si bien no se trata una obra biográfica -a pesar de que se cuenten datos y haya música original con reminiscencia a Piazzolla- Astor era un personaje controvertido y atrapante en cierta manera, imposible de evitar y en mis obras siempre trato de buscar excusas para hablar del ser humano, de los contenidos, de las personas. 'Astor' llegó a estrenarse en Mar del Plata y en Bahía tendrá su debut en el Espacio Juanita Primera y en diciembre, en el Teatro Municipal, para el Día del Tango. Espero que su recorrido sea largo".

El streaming y los ensayos "como en casa"

- ¿Cómo lograron entenderse y ensayar estando a miles de kilómetros de distancia?

- Anabella: "Cuando nos reencontramos con Fernando acá en Nueva York me sentí como en casa, por eso decidí llamarlo. Creo que tiene que ver con la conexión que tenemos porque el streaming que hacíamos era como estar ensayando juntos, en persona, con la perra ladrando, los chicos que entraban y salían, etc. Nosotros no entendemos, nos gustan las mismas cosas, hasta tenemos la misma estética y no tenemos que sobreexplicarnos".

- Fernando: "Respetamos nuestros estilos, tenemos caminos diferentes, pero mucha experiencia ambos en lo que hacemos por eso hay muchas cosas que se dan por descontadas. Ella confía en mi mirada".

- ¿Qué cambió en el mundo del arte después de la pandemia?

- Anabella: "Tenemos más paciencia, sabemos lo que es el esfuerzo porque el camino de las Artes es largo. Pero la gente desconoce el detrás de escena de una obra. Las horas de ensayo, el dinero invertido, el tiempo que uno le imprime a cada personaje para darle vida a una obra que quizás dure una hora o la investigación del personaje. Después de la pandemia te das cuenta que es un esfuerzo sobrehumano todo y algunos lo aprecian más mientras que para otros, el arte sigue siendo algo descartable. Acá no se acepta como una forma de vida, la cultura de Estados Unidos muchas veces no marca la diferencia entre todo este trabajo y sentarte a hacer zapping en Netflix".

- Fernando: "Tuvimos que aceptar otra manera de hacer arte a través de la tecnología. Hoy te digo no nos neguemos a ese avance, al streaming, yo tuve resistencia y era uno de los que decía 'jamás, porque el teatro es en vivo o no es teatro'. Y resulta que me fue muy bien con la obra 'Cama 5' a través de las redes. Con o sin pandemia, la premisa es adaptarse a los nuevos tiempos. No podemos negar que la tecnología nos acercó, caso contrario este encuentro no hubiera sido posible. Y de esta misma manera, estoy dirigiendo en Italia otro unipersonal que quizás, con el tiempo se pueda transformar de algo virtual a presencial. Hay gente que se casa a través de una computadora, por qué no hacer danza, teatro, arte entonces. Sin dudas esta interconexión que hay en el mundo hay que aprovecharla".

-¿Proyectos de trabajo a futuro?

- Fernando: "Yo sigo adelante con la obra 'Astor' y mi idea ahora es traducirla al italiano. Es un país donde siempre tengo trabajo y me reciben muy bien. En este momento de mi vida, los proyectos son a corto plazo, pero los tiempos siempre hay que manejarlos con criterio. Ahora a disfrutar de esto que es un regalo de la vida, algo impensado".

El público interactuando en la obra

-Anabella: "Yo sigo filmando con mi marido -el fotógrafo Todd Carroll- los cortos de danza, que todavía no se estrenaron pero ya obtuvieron dos premios en Europa. Estos minifilms, que ya hicimos 9 en toda la pandemia, retratan en su mayoría la vida de una madre que es artista. Y si bien pienso que el estreno de 'La noche que dejaste de actuar' viene a cerrar una etapa, mi cabeza ya está en lo que vendrá, es un motor y disfruto mucho toda la riqueza del proceso creativo y de inspiración", cerró.