Tavoliere: "Arranca otro torneo; el que se levanta con el pie izquierdo se queda sin trabajo"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Pasaron 32 partidos, en los que Villa Mitre ganó 16, empató 9 y perdió 7; pero todo eso ya es historia y todos coinciden en algo: arranca otro torneo.

Luego de ser segundo de la Zona Sur y cuarto a nivel país, el tricolor iniciará hoy los playoffs del Torneo Federal, recibiendo a Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba), que terminó séptimo en el Norte y 13° en la tabla general.

Ambos se jugarán la temporada en 90 minutos, cuando se enfrenten desde las 16 en El Fortín con el árbitraje de Adrián Franklin.

"Arranca la parte más linda del torneo, la parte decisiva", admitió el arquero tricolor, Facundo Tavoliere, en diálogo con La Nueva.

Y agregó: "Siempre digo lo mismo: ahora arranca un torneo aparte, son 90 minutos. Acá el que se levanta con el pie izquierdo, se queda sin trabajo".

El ganador de los playoffs (la final será el único cruce que se juegue en cancha neutral) se quedará con el único ascenso a la Primera Nacional.

Durante la fase regular, la Villa jugó en casa 16 encuentros a lo largo del certamen, imponiéndose en 12, igualando en 2 y cayendo en otros 2. Marcó 31 goles y recibió 11.

Como visitante, en tanto, triunfó en 4, empató 7 y perdió 5. Hizo 11 tantos y le hicieron 14.

En todos esos partidos estuvo como titular Balú, arquero récord en la institución.

-Facu, ¿se hizo un poco largo la etapa de clasifiación?

-En lo personal no, al contrario. Creo que hicimos un torneo bárbaro con los chicos, arrancamos primeros y después siempre fuimos segundo atrás de Olimpo. Hicimos un campañón. Igual no estuvimos clasficados muchas fechas antes, teníamos que clasificar a la Copa (Argentina), después asegurar el segundo puesto. Siempre teníamos algo para tratar de salir a ganar en todas las canchas. Por eso no se me hizo tan largo. Si ahora estoy ansioso y con ganas de que llegue el partido.

-¿Se vivió algo distinto esta semana previa, sabiendo que arrancan los playoffs?

-Sí, arranca un torneo aparte. Por ejemplo hablábamos con los chicos que justo juegan Olimpo y Sansinena, que Olimpo terminó 31 puntos arriba y te toca una mala tarde y quedás afuera. Y decís, que injusto es el fútbol, pero es así. Por eso tenemos que estar concentrados los 90 minutos, nos toca jugar de local, con nuestra gente, y es fundamental el apoyo de ellos. Trataremos de ganar esta final y después empezaremos a pensar en la otra y así... son 4 fechas.

-Mencionás el partido de Olimpo, ¿influye desde lo anímico si clasfica o no?¿lo hablan entre ustedes?

-La verdad que no, a mí en lo personal por lo menos no me cambia nada. Obviamente que si Olimpo queda afuera va a ser raro por lo que te decía recién, de cómo es el fútbol. Pero a mí no me cambia nada. Nosotros tenemos que tratar de ganar, clasificar, jugamos de local... tenemos que demostrar por qué terminamos segundos y por qué hicimos el torneo que hicimos.

-¿Te cuidás un poco más sabiendo que son playoffs y quedás eliminado?

-Es un partido aparte, no es como el torneo que si perdés tenes revancha el otro fin de semana. Estos partidos se ganan con detalles, es fundamental la concentración, hacer lo que venimos haciendo nosotros. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival duro, con muchos jugadores de jerarquía en la categoría y de mucha experiencia. Trataremos de hacer la cosas bien para no tener ningún sobresalto.

-Imagino que se debe hacer largo cuando arranca un torneo ver el objetivo de ir por un ascenso tan lejos en el calendario. Ahora está ahí, mucho más cerca...

-Sí, eso lo hablamos. Alguien dijo el otro día que estabamos a 4 partidos y también estuvimos a unos minutos de logralo hace poco. Así que si bien estamos ilusionados con el plantel que tenemos, también sabemos que hay otros equipos que están muy bien, que son muy fuertes y nosotros nos tenemos que preparar. Tenemos cuatro finales, ahora tenemos una y hay que pensar en esta, si pasamos pensaremos en lo que sigue.

-¿Sirve de algún modo esa experiencia vivida con Güemes y en los otros cruces?

-Con Güemes hicimos un partido bárbaro y después pasó lo que pasó, que no lo vamos a hablar ahora. En lo personal me había golpeado un poco porque nos tocó perder por penales, pero bueno, este deporte siempre te da revancha. Ahora tenemos otra oportunidad y tenemos que aprovechar eso.

-Eso también juega en esta instancia, sabés que podes ser fundamental en una clasificación por penales...

-Sí, pero ojalá que no. Dejame de sufrir... les decía a los chicos, vayamos, ganemos y listo ja, ja. Nada de penales ni nada. Uno sabe que lo tiene que laburar, porque que te puede tocar, pero tratamos de no pensar en eso y ojalá que clasificamos, por penales o en los 90, como sea.

-¿Qué vieron del rival, qué partido imaginás?

-Será un rival duro, tiene jugadores con experiencia, son muy ofensivos y por ahí tenemos que aprovechar eso porque al ir tanto le cuesta un poco el retroceso y tenemos que tratar de atacar por ahí también.